Detailansicht öffnen Eine Akustikgitarre reicht Xavier Darcy aus, um ein Publikum zu begeistern. Schon viele Menschen haben ihm zugehört. (Foto: Peter Hinz-Rosin, privat (4))

Wer einmal in Fotoalben geblättert hat, um eine Auswahl der besten Schnappschüsse zu treffen, kennt das Problem: Es gibt immer zu viele Bilder, die man zeigen will. Geht es dann noch um die Fotos eines jungen Musikers, der schon viel erreicht hat, fällt diese Auswahl besonders schwer. Bei Xavier Darcy zum Beispiel. 25 Jahre alt ist der Singer-Songwriter mit britischen und französischen Wurzeln. Als Kind sang er im Domchor in München, was ihm einen Auftritt vor dem Papst bescherte. Mit 14 kaufte er sich eine Gitarre und "die klassische Musik war für mich Geschichte", sagt er.

Es gibt Fotos von seiner ersten Band - gemeinsam mit seiner Schwester am Schlagzeug coverten sie White-Stripes-Songs. Er spielte in einer Fernsehshow von Rea Garvey und beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest - "das war der absolute Wahnsinn". Aber wann war ihm bei all diesen Erlebnissen klar, dass es kein Leben abseits der Bühne mehr geben kann? "Für mich war es eher anders rum. Es wurde mir klar, dass ein Leben auf der Bühne möglich ist", sagt er. Gerade war er im Tonstudio. Kommendes Jahr erscheint dann seine zweite Platte.