Seit Jahren kämpfen Münchner Bürger rund um den Kabarett-Star dafür, in der alten Viehbank das "Forum Humor" einzurichten. Während die städtische Immobilie weiter verfällt, investiert die Initiative ihr Geld nun in Veranstaltungen. Vom Alternativstandort am Starnberger See rückt sie ein Stück weit ab.

Von Susanne Hermanski

Ja, es braucht Galgenhumor in dieser Sache. Seit mehr als sechs Jahren kämpfen Münchner Bürger rund um Bayerns bekanntesten Kabarettisten Gerhard Polt dafür, in der alten Viehbank im Schlachthofviertel das "Forum Humor" einzurichten. Das stieß im Stadtrat zunächst nicht überall auf Gegenliebe, die SPD hatte zeitweise gar dafür plädiert, in dem Gebäude direkt neben der Schlachtbank ein Hospiz einzurichten. 2021 beauftragte der Stadtrat dann Kultur- und Kommunalreferat mit einer Ausschreibung für die stadteigene Immobilie, die Denkmalschutz genießt, seit einem Vierteljahrhundert weitgehend leer steht und zunehmend verfällt.

Der genaue Wortlaut der Ausschreibung wird darüber entscheiden, welche Interessenten sich überhaupt für eine Nutzung bewerben können. Doch die Ausschreibung ist Stand heute immer noch nicht fertig. Und das, obwohl die SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Hübner 2019 noch sagte: "Wir werden darauf drängen, dass die Prozesse das Projekt eben nicht bremsen. Wir sind in der Lage, da konkrete Vorgaben zu machen. Etwa eine Ausschreibung bis spätestens vor Weihnachten und eine Entscheidung, die spätestens ein halbes Jahr später fällt."

Doch vor Anfang 2024 wird die Ausschreibung, die davor erst wieder dem Stadtrat zur Absegnung vorgelegt werden muss, wohl keinesfalls veröffentlicht werden. Jedenfalls nicht, wenn die Sprecherin des Kommunalreferats mit ihrer Spekulation recht behält: "Der Stadtrat wird - abhängig vom weiteren Verlauf sowie den zur Verfügung gestellten Mitteln und personellen Kapazitäten - vermutlich rund um den Jahreswechsel mit den Ausschreibungskriterien befasst", schreibt sie auf Anfrage der SZ.

Aus dem Kulturreferat ist immerhin zu hören, dass die Rahmenbedingungen für eine kulturelle Nutzung so formuliert sein würden, "dass sich das Forum Humor, aber auch andere Interessierte darauf bewerben können". Der Gedanke einer kulturellen Nutzung scheint im wahrsten Sinne naheliegend. Das Gebäude steht vis-à-vis des Wirtshauses im Schlachthof, das eine bekannte Kleinkunstbühne besitzt, zudem grenzt es mit einer Seite direkt ans neue Volkstheater. Die Häuser stehen, abgesehen von einem schmalen Durchgang, sozusagen Backstein an Backstein.

Reinhard Wittmann, Vorsitzender des Vereins, der sich fürs "Forum Humor" engagiert, betont nach wie vor, einen Investor zu haben, der die Sanierung und den Umbau der maroden Viehbank auf Basis einer Erbpacht übernehmen würde. Vom Ausstiegsszenario, das "Forum Humor" in Bernried am Starnberger See zu verwirklichen, ist der Verein ein gutes Stück abgerückt. Und das, obwohl der Bund sich am Ausbau eines entsprechenden Gebäudes in Bernried mit fast 5,7 Millionen Euro beteiligen würde. "Das Problem sind die laufenden Kosten", sagt Wittmann. "Die Gemeinde Bernried ist mit ihren 1000 Einwohnern zu klein, diese zu stemmen. Auch wenn die Gemeinde mit vielen Sachleistungen einsteigen würde."

Ein Unterstützer beschert dem "Forum Humor" eine Spende von 100 000 Euro

Die laufenden Kosten stellen unterdessen auch in München ein zentrales Problem für das Projekt dar. Wittmann selbst schätzt, dass für den Betrieb pro Jahr eine Million Euro aufgebracht werden müssten. Die Vereinsmitglieder votieren in der Mehrheit klar für den Standort München. "Sie sind der Ansicht, dass ein Zentrum der Auseinandersetzung mit dem Thema Humor und Komische Künste in der Großstadt angesiedelt sein muss, und dass der Verein auch ohne festen Ort bereits seine Aktivitäten sichtbar machen soll", sagt Wittmann.

Ein Unterstützer hat dem Verein deswegen jüngst auch eine größere Spende beschert: 100 000 Euro. Die ersten entsprechenden Veranstaltungen können deshalb nun anlaufen: Von Anfang Mai an präsentiert der frühere Titanic-Chefredakteur Moritz Hürtgen eine neue Veranstaltungsreihe im "Wirtshaus im Schlachthof". Sie heißt "Stargäste" und bringt junge komische Künstler auf die Bühne. Vor allem Zeichnerinnen und Zeichner, satirische Autoren, aber auch Stand-up-Artists und Liedermacherinnen.

Detailansicht öffnen Reinhard Wittmann und Gerhard Polt 2019 in der Viehbank beim SZ Kultursalon. (Foto: Stephan Rumpf)

Die erste Ausgabe findet am 10. Mai statt, Gäste werden die Kolumnistin und Autorin Paula Irmschler und der Zeichner Hannes Richert sein. Der zweite Abend ist der österreichischen Cartoonistin und Schriftstellerin Stefanie Sargnagel und dem Dichter Philip Saß gewidmet. In Hürtgens Reihe soll alles Platz finden, "was nicht dem Mainstream angehört", sagt Reinhard Wittmann. "Wir freuen uns, dass er über ein so großes bundesweites Netzwerk verfügt, und dass er viele junge Künstler mit nach München bringen kann".

In diesem Sinne sei man auch mit dem Kunstlabor 2 im Gespräch, um weitere Kooperationen zu überlegen. Auch die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema Humor, wie im vergangenen Jahr bei einem Kongress gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Universität, wolle man fortsetzen. Offenkundig geht der Verein mit dieser Entwicklung auf die Kritik ein, die an seinem früheren Auftreten gelegentlich laut wurde - das Projekt sei dominiert von "alten weißen Männern".

Je länger die Stadt jedoch zögert, desto älter werden diese Akteure der ersten Stunde. Gerhard Polt, der am 7. Mai seinen 81. Geburtstag feiert, spielt unterdessen an den Münchner Kammerspielen vor stets ausverkauftem Haus. In dem Programm mit dem Titel "A scheene Leich" geht es viel ums Sterben. Also besser nicht weiterdenken. Das wäre nicht lustig, sondern zynisch.