Interview von Andrea Schlaier

Belmin Mehic ist voller Vorfreude auf die "spirituelle Zeit". So umschreibt der Münchner Imam den Fastenmonat Ramadan, der in diesem Jahr am Sonntagabend beginnt und am 10. April endet. Vier Wochen lang sollen gläubige Muslime vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang nichts zu sich nehmen. Nach Einbruch der Dunkelheit wird dann traditionell mit Familie, Freunden und Bekannten beim Fastenbrechen "Iftar" getafelt und gebetet. Überhaupt steht Gemeinschaft im Mittelpunkt dieser Tage, sagt Mehic, der im Vorstand des liberalen Münchner Forums für Islam sitzt und seit eineinhalb Jahren auch Geschäftsführer des neu gegründeten Muslimischen Bildungswerks München ist. Der 34-jährige studierte Theologe spricht mit der SZ darüber, dass es genau das ist, was sich viele Muslime an der Isar wünschen: mehr Miteinander - sowohl in der Stadtgesellschaft als auch im Dialog mit der Politik.