Nach dem Fund einer toten Frau im Forstenrieder Park hat die Polizei bislang etwa 150 Hinweise erhalten. Diese würden derzeit ausgewertet, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Trotz der Vielzahl an Meldungen sei die Identität des Opfers aus dem Wald bei Neuried weiterhin ungeklärt. Sollte sich daran nichts ändern, werde laut Polizei erwogen, die Suche mit einem Fahndungsplakat zu erweitern.