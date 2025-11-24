Zum Hauptinhalt springen

Polizei in MünchenEtwa 150 Hinweise zu Leichenfund im Forstenrieder Park eingegangen

Im Forstenrieder Park ist die Leiche einer Frau gefunden worden.
Im Forstenrieder Park ist die Leiche einer Frau gefunden worden. (Foto: Robert Haas)

Trotz der Vielzahl der Meldungen ist die Identität der toten Frau weiterhin unklar. Die Polizei erwägt noch einen anderen Schritt.

Nach dem Fund einer toten Frau im Forstenrieder Park hat die Polizei bislang etwa 150 Hinweise erhalten. Diese würden derzeit ausgewertet, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Trotz der Vielzahl an Meldungen sei die Identität des Opfers aus dem Wald bei Neuried weiterhin ungeklärt. Sollte sich daran nichts ändern, werde laut Polizei erwogen, die Suche mit einem Fahndungsplakat zu erweitern.

Die Auffindesituation deute zwar auf eine Gewalttat hin, teilte die Polizei mit. Mit hundertprozentiger Sicherheit könne dies jedoch noch nicht gesagt werden. Die Ermittler prüfen außerdem, ob die Frau an anderer Stelle starb und dann erst im Park abgelegt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

