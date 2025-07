Auf dem Gelände des Bads Forstenrieder Park soll es in Zukunft wieder ein Schwimmbad geben. Das entschied der Aufsichtsrat der Stadtwerke München (SWM) in seiner Sitzung am Donnerstag. Demnach sollen die Stadtwerke die Planungen für einen Neubau an der Stelle des sogenannten „Stäblibades“ vorantreiben, wie es in einer Mitteilung hieß. In der wird Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit den Worten zitiert, er „begrüße diesen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge im Münchner Südwesten ausdrücklich“.