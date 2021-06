Ein Spaziergänger hat am Mittwochmorgen Teile einer Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in einem Waldstück in Forstenried unterwegs, als ihm ein etwa 20 Zentimeter großes Metallteil auffiel. Da er dachte, dass es sich um eine voll funktionstüchtige Bombe handeln könnte, informierte er die Polizei, die mit Spezialeinsatzkräften anrückte und das Areal großräumig absperrte. Obwohl es sich bei dem Gegenstand nicht um eine vollständige Phosphorbombe handelte, mussten die Spezialisten den Sprengkörper entschärfen, um eine versehentliche Explosion gänzlich ausschließen zu können. Es habe jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Anwohner oder das Einsatzteam bestanden, so die Polizei.