Auf einer Freifläche unweit des Stäblibades in Forstenried soll eine etwa 420 Quadratmeter große Photovoltaikanlage errichtet werden. Vorausgesetzt, die Sonnenkollektoren sind baurechtlich zulässig, will der Bezirksausschuss (BA) Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln mehrheitlich keine Einwände gegen das Projekt erheben. Es befinde sich zwar in einer Frischluftschneise, sei aber "nicht überdimensioniert". Auch werde das Denkmalensemble "Ortskern Forstenried" nicht tangiert. Die Aufständerung mit Südausrichtung soll aber so erfolgen, dass unter der Anlage eine Blühwiese gedeihen kann.

Die BA-Entscheidung war umstritten. Aus Sicht der CSU-Fraktion würden Sichtachsen beeinträchtigt, eine Grünanlage verknappt und die Frischluftschneise geschmälert. "Sowas ist kaum genehmigungsfähig, das lehnen wir komplett ab", sagte CSU-Sprecherin Claudia Küng. Die Antragsteller sollten aufgefordert werden, die Dächer ihrer Häuser in der Nachbarschaft mit Photovoltaikanlagen zu versehen, statt eine Freifläche für diesen Zweck zu opfern.