20. August 2018, 18:48 Uhr Forschungsreaktor München II bei Garching Ein Bombenstoff, der hochgradig spaltet

Eine sichere Sache für die Forschung - oder doch eine außenpolitisch brisante Angelegenheit? SZ-Leser sind sich da nicht einig

"Hoch angereichert, höchst umstritten" vom 20. Juli:

Überfällige Umrüstung

Am Forschungsreaktor München II in Garching (FRM II) wird nach wie vor hoch angereichertes Uran eingesetzt, aus dem sich Atomwaffen herstellen ließen. Eigentlich hätte schon 2010 auf niedriger angereichertes Uran umgerüstet werden müssen. Die Frist wurde auf 2018 verlängert und droht jetzt auszulaufen, ohne dass der Reaktor umgerüstet wird.

Anders als im Artikel beschrieben, ist die Entscheidung darüber allerdings noch nicht gefallen. Die bayerische Staatsregierung hat freilich ihre Absicht geäußert, weiter so auf Bombenstoff am Garchinger Reaktor zu setzen, wie schon vor acht Jahren, als der Leiter der Atomaufsicht in Bayern Markus Söder hieß. Über ein außenpolitisch so wichtiges Thema wie die Verwendung von atomwaffenfähigem Material kann die bayerische Staatsregierung oder gar die Technische Universität München aber nicht allein entscheiden. Wie 2010 muss es auch dieses Jahr eine Vereinbarung mit dem Bund darüber geben, was mit dem FRM II weiter geschehen soll. In den derzeit laufenden Verhandlungen könnte die schnelle Umrüstung auf nicht-waffenfähigen Brennstoff durchaus vereinbart werden. Das wäre zwar unbequem für die TU München, aber möglich und politisch sinnvoll. Nur so kann der Missbrauch für Atomwaffen sicher ausgeschlossen werden. Auch der beschädigte wissenschaftliche Ruf der Forschung in Deutschland kann nur gewinnen. Weltweit wird der FRM II dafür kritisiert, dass er als einziger Neubau seit 1986 hochdichten und hoch angereicherten Brennstoff einsetzt, und damit bewusst internationale Abrüstungsprogramme missachtet und sogar missbraucht. Die Entscheidung über waffenfähigen Brennstoff liegt jetzt nicht bei der TU München, sondern bei der Politik. Zeigt sich die Staatsregierung weiter bockig, dann muss eben der Bund Vernunft walten lassen und eine Umrüstung veranlassen. Dr. Hauke Doerk, München

Grüne Unterstellungen

Es ist immer wieder das Gleiche: Grüne sind offenbar prinzipiell nicht willens oder in der Lage, sich, bevor sie ein Thema behandeln, zum Sachverhalt schlau zu machen. Hier haben sie wohl mal gehört, dass man mit angereichertem Uran Atombomben bauen kann. Wie "einfach" das geht, dass dazu ein riesiger Aufwand betrieben werden müsste, am physikalisch ungeeigneten Material, an dem sich die potenziellen Terroristen nur die Pfoten verbrennen würden - interessiert sie nicht. Alternative untaugliche grüne Wünsche kann keine Physik erfüllen.

Dass die TU hier ein international, technisch und wissenschaftlich anerkanntes Spitzenprodukt besitzt, geht den Grünen offenbar gegen den Strich. Wollen die vielleicht unterstellen, jemand in Garching wolle eine Bombe bauen? Die dümmliche Unterstellung, die USA sähen die Lieferung kritisch, ist blamabel: Sie können die nötige Qualität nicht liefern und wollen das Material lieber für eigene Bomben verwenden.

Offenbar handelt es sich hier wieder einmal um ein grünes Aufmerksamkeits-Defizit. Bedauerlich. Wolf Schultze, Taufkirchen