Interview von Ekaterina Kel

Corona-Krise heißt seit langer Zeit: Kontakte reduzieren, auf Umarmungen verzichten, keine Hände mehr schütteln. Was macht das eigentlich mit uns? Merle Fairhurst, Professorin für Biologische Psychologie an der Bundeswehruniversität in München, untersucht den Mangel an Berührungen im Lockdown. Was uns fehlt, sei nicht einfach nur das Gefühl des Körperkontakts, sagt sie. Sondern die besondere emotionale Verbindung, die eine ersehnte Berührung bei uns auslöst. Ein Gespräch über Einsamkeit, Erwartung und kleine Streicheleinheiten.