2. Dezember 2018, 18:50 Uhr Forschung Die Erben im Labor

Am Pettenkofer-Institut der LMU, das 1879 gegründet wurde, forschen Wissenschaftler über multiresistente Keime und Infektionskrankheiten wie Ehec oder Aids

Von Sabine Buchwald

Die Lebenswirklichkeiten um das Jahr 1865, als der Chemieprofessor Max von Pettenkofer den neu geschaffenen Lehrstuhl für Hygiene an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) erhielt, lassen sich mit denen im heutigen München schwer vergleichen. Vom Nutzen des Händewaschens lernen die Jüngsten in der Kita, und man drückt, Pettenkofer sei Dank, ohne an den Weg durch die Kanalisation zu denken, sorglos auf die Spülung des WCs. Es hat sich in den vergangenen 150 Jahren so viel in puncto Hygiene getan, dass sie in ...