Der spektakulärste Wagen der Ausstellung ist der Haas VF-20. Oder besser, das war er einmal, nun ist er eine Ruine und sieht aus wie ein großer Aschenbecher: Das Carbon-Cockpit ist verbrannt, mehrfach gerissen, Reste vom Löschmittel kleben dran. Aber es hielt. Trotzdem ist es ein Wunder, dass der Fahrer Romain Grosjean den Unfall überlebt hat. In der ersten Runde des Großen Preises von Bahrain 2020 durchschlug er mit 220 km/h die Leitplanke, das Auto zerriss in zwei große Teile und Tausende Fetzen, verschwand in einem Flammenmeer. Auf einem Video im Ausstellungsraum sieht man, wie der Fahrer nach 26 Sekunden dem Feuerball entsteigt, ohne Stiefel, aber auf seinen eigenen Füßen.

In einem exklusiven Interview für die Ausstellung berichtet Grosjean von dem Nahtod-Erlebnis, nach dem er die Formel-1-Rennserie verließ – sich aber fortan für den von vielen verspotteten Halo-Überrollschutz starkmachte, der ihm wohl das Leben gerettet hatte.

Aus diesem Wrack stieg Romain Grosjean auf eigenen Füßen aus. Formula-1-Ausstellung / Lukas Schulze

In diesem Raum unter dem Titel „Survival“ kulminiert alles, was die offizielle „Formula 1 Ausstellung“ auf 3000 Quadratmetern in München auszeichnet: Renndrama, Sportgeschichte, technische Evolution, erzählt anhand von Orginalstücken und von den Fahrern selber. Auf vielen Bildschirmen laufen weitere Interviews, unter anderem mit dem irischen Fahrer und Rennstallbesitzer Eddie Jordan, mit dem Fahrer und späteren Welt-Automobilverbandspräsidenten Jean Todd, mit Mika Häkkinen, der im Detail seine dazu gezeigte perfekte Runde in Spa erklärt („Das Heck rausbringen und dann in der Kurvenmitte Vollgas ...“); oder mit Jacky Stewart, der von 1965 bis 1973 in der Formel 1 fuhr. Das war eine Ära, als die Fahrer von Jugendmagazinen wie Pop- und Filmstars verehrt wurden.

Der Hype um die Formel 1 ist gerade wieder bei vielen jungen Menschen entflammt, zuletzt durch den peppigen Film mit Brad Pitt oder die Netflix-Serie „Drive To Survive“. Solche Schwärmerei könnte aufgrund der vielen Geschichten und der wie Kunstwerke ausgestellten Technik selbst Besucher der völlig abgasfreien Ausstellung erfassen, die niemals ein Formel-1-Rennen am Fernseher anschauen würden und bei Begriffen wie „Monoposto“ nur mit den Schultern zucken. Zwei Millionen Besucher haben die offizielle, von der Formel 1 abgesegnete Schau in zehn Städten weltweit schon gesehen, jetzt soll sie in der Paketposthalle bis September die Münchner, aber auch Touristen anlocken.

Obwohl die Rennserie in diesem Autoland zuletzt 2019 auf dem Hockenheimring und 2020 auf dem Nürburgring gastierte, ist die Formel 1 auch ein sehr deutsches Phänomen. Das sieht man im eigens für die Schau gestalteten Raum „German Drive“. In dem ist zum Beispiel ein Replikat des aktuellen Boliden zu sehen, mit dem Audi heuer in die Formel 1 einsteigt, sowie der von Lego designte Pokal (samt unterschriebener Schampusflasche), den der letzte deutsche Fahrer auf einem Podium gewann: Nico Hülkenberg 2025 in Silverstone.

In diesem Mercedes kehrte Michael Schumacher 2011 in die Formel-1-Rennserie zurück und erreichte immerhin einmal Platz vier. Formula 1-Ausstellung / Lukas Schulze

Natürlich werden hier immer wieder auch die Schumachers geehrt. Man habe eine sehr gute Verbindung zu der Familie, sagt Carlos Fabrera, der Creative Producer der Ausstellung. Nicht nur, dass in den Videos Ralf Schumacher hier mal nicht für Gebrauchtwagenankauf wirbt, sondern aus seiner aktiven Zeit erzählt. Von der Familie bekam man auch das Kart, in dem Michael Schumacher als Kind seine Karriere zündete. Es steht im Raum „Drives & Duells“, der auch von den Konfrontationen der Fahrer untereinander erzählt – am Ende geht es um den berühmten Mittelfinger, den ein genervter Michael Schumacher seinem Widersacher David Coulthard nach der Niederlage 2020 in Frankreich zeigte.

Eine Installation im Raum „Drivers & Duells“ zeigt, wie sich die Sitzposition der Fahrer im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, von aufrecht bis nahezu liegend. Formula-1-Ausstellung / Lukas Schulze

In einem anderen Saal ist eines der Prunkstücke der Schau zu sehen, Michael Schumachers silberner Mercedes W02 aus seinem Comeback-Jahr 2011. Ohne Adelung durch einen Podestplatz zwar, aber in Tipptopp-Erhaltungszustand. „Mercedes pflegt seine alten Autos vorbildlich“, sagt Fabrera. Die mehrere Millionen Euro teuren Wägen hat man direkt von Rennställen und privaten Sammlern zur Verfügung gestellt bekommen: Jackie Ickx’ noch grob vernieteten Blech-Ferrari 312B von 1972; den von BMW ausgeliehenen bulligen B186, in dem Gerhard Berger 1986 in Mexiko das erste Rennen für Benetton gewann; Ralf Schumachers Williams FW26 mit der „Walross“-Nase; und den neuesten, wie ein Raumschiff wirkenden Originalrennwagen hier, Max Verstappens Weltmeisterauto RB16B vom Heimsieg 2021 in Zandvoort.

Ein privater Sammler hat 98 Helme zur Verfügung gestellt, sie sind sicher geschützt in einem Käfig. Formula-1-Ausstellung / Lukas Schulze

Nicht weniger rar ist der TF110, den Toyota für die Saison 2010 entwarf, sich dann aus der Formel 1 zurückzog. Er ist roh, unlackiert, noch keine fahrende Zigarettenschachtel oder Energy-Drink-Dose, und zeigt die blanke Technik. Um die geht es hier auch: Wie haben Evolutionen im Motorbau (die ersten waren Feuerwehrpumpen), Flügel, Federungen, Elektronik, die Autos schneller, größer und letztlich sicherer gemacht.

Seidig lackiertes Carbon oder glatte Slick-Reifen verführen zum Anfassen, das ist aber verboten. Dafür gibt es unzählige Bildschirme zum Wischen, um Rennautos vom Alfa Romeo 158 aus dem Jahr 1938 bis heute in jede Richtung zu drehen oder sich den Windfluss oder die perfekte Rennlinie erklären zu lassen.

Ikonen des Rennsports: der Ferrari von Jacky Ickx, der Benetton von Gerhard Berger und der Red Bull von Max Verstappen. Formula-1-Ausstellung / Lukas Schulze

Technik, die begeistern kann. Emotionaler wird es allerdings in der „Pit Wall“. Eine Filmcollage mit Schnipseln quer durch die Formel-1-Historie stürzt die Besucher hier sechs Minuten lang in ein Rennen, von der Vorbereitung über den Start bis zur Ziellinie und der Siegerehrung. Ob sieht man aus der Cockpit-Perspektive, wie Verfolger bis zum Heck auffahren, Pneu an Pneu touchieren oder sich vor der eigenen Schnauze in die Spur drängeln. Das ist Filmkunst, aber gefühlt doch näher an der Wirklichkeit als die Rennsimulatoren im Foyer – und lässt die Besucher spüren, wie haarscharf die Grenze zwischen Triumph und Tragödie in der Formel 1 verläuft.

Formula-1-Ausstellung, München, Paketpostquartier Pineapple Park, Arnulfstraße 195, 20. Mai bis 14. September, Mo. bis Do. 10 bis 20 Uhr, Fr. 10 bis 21.30 Uhr, Sa. und So. 9 bis 21.30 Uhr, f1exhibition.com/de/munich/