Höfe und Sportanlagen von Schulen sollen schnellstmöglich für alle Jugendlichen und Kinder geöffnet werden: Das fordern die Fraktionen von Grünen und Rosa Liste sowie von SPD und Volt im Stadtrat. Die Plätze sollten in den Ferien während der gesamten Woche öffnen, während der Schulzeiten am Wochenende sowie am späteren Nachmittag, heißt es in einem Antrag, über den der Bildungsausschuss Anfang Juli beraten soll. Viele Sport- und Pausenflächen von Schulen werden bisher am Wochenende und nachmittags abgesperrt, auch weil die Haftung bei Unfällen unklar ist und nicht jeder das Schulgelände betreten soll. Speziell in der Innenstadt aber sind Bewegungsflächen für Jüngere rar. Seit Jahren wird daher diskutiert, die Sportplätze zu öffnen. Im Antrag heißt es, in jedem Stadtquartier sollten genügend Flächen geöffnet werden; außerdem solle es Konzepte für die Reinigung und zum Schutz vor Sachbeschädigung geben. In Zeiten von Corona sei die Öffnung zusätzlich wichtig: Denn je mehr Plätze es für die Kinder gebe, desto eher könnten diese den nötigen Mindestabstand einhalten.