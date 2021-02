In allen Münchner Flüchtlingsunterkünften sollen Räume mit einer Ausstattung zum Arbeiten im Internet eingerichtet werden, fordert das "Bündnis München Sozial". Der Zusammenschluss von etwa 70 sozialpolitisch aktiven Organisationen, Verbänden und Initiativen fordert die Politik auf, entsprechende IT und Internetverbindungen für die Heimbewohner anzuschaffen. Viele hätten während der Corona-Krise ihre Jobs verloren, junge Erwachsene, die derzeit in Ausbildung sind, müssten kämpfen, um in den Unterkünften überhaupt an digitalen Angeboten teilnehmen zu können. "Entweder ist das Wlan nicht stark genug, da viele Menschen gleichzeitig online sind, oder es fehlt an funktionstüchtigen Endgeräten wie etwa Druckern", sagt Andrea Betz von der Diakonie München und Oberbayern. Homeschooling oder digitale Teilhabe, beispielsweise an Integrationskursen, sei derzeit kaum möglich. "Den Lockdown in einer Unterkunft zu verbringen, ist sehr hart", sagt Karin Majewski, Sprecherin des Bündnisses. Umso wichtiger sei deshalb, zumindest Räume zu schaffen, in denen in Ruhe gelernt werden kann.