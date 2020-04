Die Münchner Kinder- und Jugendärzte appellieren an die Eltern, beim Besuch einer Kinderklinik, Ambulanz, Bereitschaftspraxis und den Praxen der niedergelassenen Mediziner, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es sei ein Zeichen des Respektes und eine in vielen Ländern bewährte, einfache und effektive Schutzmaßnahme, durch Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, die durchaus auch selbstgenäht sein kann, die Ansteckung des Gegenübers zu verhindern, schreiben sie in einer Pressemitteilung. "Wir versorgen in unseren Einrichtungen neben infektiös Erkrankten unter anderem auch Früh- und Neugeborene, Kinder mit Krebs und Störungen des Immunsystems, Kinder mit Anfallsleiden und schweren neurologischen oder psychischen Störungen", heißt es weiter. Sie alle seien durch die Infektion mit dem neuen Coronavirus gefährdet, schwer zu erkranken, und bedürfen eines besonderen Schutzes. In der Kindermedizin könne nicht auf Begleitpersonen oder Besuche verzichtet werden, so wie es bei den Erwachsenen mittlerweile üblich sei. Deshalb sollten die jungen Patienten und ihre Angehörigen einen Beitrag zur Sicherheit leisten. Sollten sich kein Mund-Nase-Schutz organisieren lassen, sollen Familien sich vor Aufsuchen der Praxen melden, um eine Lösung zu finden.