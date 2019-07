29. Juli 2019, 18:45 Uhr Forderung der CSU Bäume und Wiesen statt Beton

Die CSU will sich für eine ökologische Wende in der Stadtplanung einsetzen. Auf Plätzen und Freiflächen sollen künftig vor allem Bäume gepflanzt und Wiesen anlegt werden. Diese würden besonders an heißen Tagen gerne zum Verweilen genutzt, im Gegensatz zu trostlosen Betonwüsten. Deshalb müsse die Stadt künftig "grün" planen und nicht mehr "betongrau", heißt es in einem Antrag der Rathaus-Fraktion. Neue Plätze müssten künftig grundsätzlich mit Bäumen und Blühwiesen ausgestattet werden. Bei städteplanerischen Wettbewerben seien entsprechende Vorgaben verbindlich festzulegen. Dazu soll die Verwaltung schon bestehende Plätze und Freiflächen daraufhin untersuchen, ob dort noch mehr Bäume und mehr Grün möglich seien. Dies sei als "Klimakorrektiv" unerlässlich, erklärte Fraktionschef Manuel Pretzl.