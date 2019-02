7. Februar 2019, 18:45 Uhr Forderung Auch die Grünen wollen einen Altstadt-Radlring

Die Grünen im Stadtrat schließen sich dem Ansinnen des Fahrradklubs ADFC an und fordern einen lückenlosen Altstadt-Radlring. Der solle aus Radwegen in beiden Richtungen bestehen, die in der Regel 2,80 Meter, mindestens aber 2,30 Meter breit sein sollen, zuzüglich seitlicher Sicherheitsabstände. Der Platz soll geschaffen werden, indem Flächen für Auto-Fahrspuren oder Parkplätze umgewidmet werden, nicht jedoch auf Kosten von Flächen für den Fußverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr. Die Radwege auf dem Altstadtring seien größtenteils viel zu schmal oder gar nicht vorhanden, argumentieren die Grünen. Künftige Radschnellwege in die Innenstadt nutzten nur wenig, wenn die Verbindungen von einer Seite zur anderen fehlen. Deshalb brauche man einen Radlring um die Altstadt herum, der die bisher radial zur Innenstadt hin ausgerichteten Routen verbindet. Dies verflüssige den Verkehr, erhöhe die Kapazität und ermögliche ein sicheres Fahren mit dem Rad. Den bestehenden Altstadtring für Autos betrachten die Grünen als überdimensioniert.