Von Daniel Thoma

Ein bisschen mehr als drei Wochen dauert es noch, bis die National Football League (NFL) nach München kommt. Die Tampa Bay Buccaneers treffen am 13. November in der bereits seit Monaten ausverkauften Fröttmaninger Arena auf die Seattle Seahawks. Mit dabei: the Greatest of All Time, Tom Brady. Er war auch schon das Gesicht der NFL, als der TV-Sender Sat 1 vor zehn Jahren zum ersten Mal seit 2003 wieder den Superbowl übertrug. Damals trat Brady mit den New England Patriots gegen die New York Giants an. 21 zu 17 endete das Spiel für die Giants, deren Quarterback Eli Manning zum besten Spieler des Spiels gewählt wurde. Es war Mannings letzter wirklicher Karrierehöhepunkt. Brady, der damals auch bereits 34 Jahre alt war, sollte danach noch vier Superbowls gewinnen.

Doch mit diesem Spiel begann der Football-Hype in Deutschland. Nun kommt der mittlerweile 45-jährige Brady nach München, um das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden zu bestreiten. Mit dem Spiel verbinden viele die Hoffnung auf einen neuen Schub für die Sportart, von dem man gerade in München stark profitieren will. Zeitgleich ist die Football-Szene der Stadt aber auch aus einem anderem Grund in Aufruhr.

Denn kürzlich wurde mit den Munich Ravens ein neues Football-Team gegründet, das sich als Franchise sehr stark an den US-amerikanischen Vorbildern orientiert und München nicht in der deutschen, sondern in der europäischen Football Liga ELF vertritt. Die traditionsreichen Vereine Munich Cowboys und München Rangers sehen den neuen Konkurrenten nicht unkritisch. Bei den Alteingesessenen befürchten viele, dass der Neuling sie mit seinen deutlich größeren finanziellen Möglichkeiten verdrängen könnte. Einige möchten sich aber auch um eine Zusammenarbeit bemühen. So oder so wollen alle Teams gemeinsam mit der gesamten Münchner Football-Szene den Hype mitnehmen, den Brady und die NFL mit sich bringen.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Wenn ihr ein Messer dabei habt, ist das euer Ticket ins Gefängnis" Seit Corona haben die Probleme mit Gewalt, Drogen und Gangs an der Münchner Adolf-Kolping-Berufsschule deutlich zugenommen. Youtuber Maximilian Pollux, der selbst lange im Knast saß, will den Jugendlichen klar machen, was es bedeutet, ein Krimineller zu sein. (SZ Plus)

Stadt kauft Rischart-Gelände zu reduziertem Preis Die Inhaber der Bäckerei akzeptieren das Angebot, das der Stadtrat auf 87 Millionen Euro gesenkt hatte. Nun sollen 100 bezahlbare Wohnungen in Top-Lage entstehen. Die FDP spricht von "Quersubventionierung mit Steuergeld".

Wo Busfahrerinnen und Bademeister günstig wohnen Bis 2030 wollen die Stadtwerke so viele Werkswohnungen bauen, dass sie fast jedem dritten ihrer 10 000 Beschäftigten einen Mietvertrag anbieten können. In Moosach wurde ein weiteres Haus mit 118 Einheiten fertig.

Auf den Tisch statt in die Tonne Jeden Tag werden in München massenweise Lebensmittel weggeschmissen, die eigentlich noch verwendet werden könnten. Wie die Stadt die Verschwendung bekämpfen will.

Mann missbraucht Schülerin im Alten Botanischen Garten Der Unbekannte sprach eine Zwölfjährige auf dem Schulweg an und lockte sie in die Grünanlage. Die Münchner Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Täter, der eine OP-Maske trug.

Schlägerei nach Veranstaltung zu rechten Burschenschaften im Eine-Welt-Haus Mehr als 30 Personen geraten in der Schwanthalerstraße aneinander, zwei Polizisten werden verletzt. Mehrere einschlägig Vorbestrafte aus dem linken Spektrum werden festgenommen.

