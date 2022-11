Von Joachim Mölter

Es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass in der Münchner Innenstadt in diesen Tagen ein Ausnahmezustand herrscht. Wer in der Fußgängerzone unterwegs ist, sieht jedenfalls ausnehmend viele Menschen in Sporttrikots oder mit anderen Sportinsignien herumlaufen. Und an ausnehmend vielen Gaststätten in der Altstadt hängen fremdartige Banner, Schilder oder Aufkleber, die dort noch nie zuvor gehangen haben. Es ist nicht zu übersehen: Die National Football League ist in der Stadt - die NFL also, wie die amerikanischen Profiliga abgekürzt heißt.

Selbst wer sich nicht für Sport im Allgemeinen oder American Football im Speziellen interessiert, kommt kaum darum herum an diesem Wochenende. In der Fröttmaninger Arena findet am Sonntag eine Premiere statt, die mit großem Aufwand beworben wird: das erste Punktspiel zweier NFL-Mannschaften in Deutschland. Und dabei macht auch noch einer der größten Stars mit, die dieser Sport zu bieten hat - der Spielgestalter Tom Brady. (Nur für diejenigen, die außer der SZ vielleicht auch das eine oder andere Boulevard-Blatt lesen: Das ist der Mann, der gerade die Trennung von seiner Frau bekanntgegeben hat, dem weltberühmten Model Gisele Bündchen.) Viele Football-Freunde sind extra wegen dieses Spektakels angereist, auch wenn sie keine Eintrittskarte für das Spiel mehr ergattert haben. Aber um die Partie herum gibt es jede Menge Partys, bei denen man sich mit Gleichgesinnten treffen und amüsieren kann.

Die Münchner brauchen jedenfalls keine Angst zu haben vor dieser Invasion. Im Gegensatz zu Fußball-Hooligans gelten Football-Fans als friedlich und fröhlich. Die Polizei erwartet so etwas wie eine gemütliche Familien-Feier. Wenn auch vermutlich eine sehr lange.

Das Interesse am American Football hat in jüngerer Vergangenheit deutlich zugenommen, vor allem bei Jüngeren. Das liegt zum größten Teil an den NFL-Übertragungen des Fernsehsenders Pro7. Mein Kollege Thomas Becker hat sich mit Christoph Dommisch getroffen, dem vielleicht bekanntesten, aber sicher auffälligsten Gesicht des Moderatorenteams. Der in der Szene als "Icke" bekannte Mann mit den sehr, sehr langen blonden Haaren erklärt im Interview die Faszination dieses Sports. Vielleicht schaut ja der eine oder die andere am Sonntagnachmittag mal in die Live-Übertragung rein.

Wie München die Pflege stärken will Die Ausbildung soll attraktiver, Schülerinnen und Schüler sollen besser betreut werden. Ein Gesundheitspaket der grün-roten Rathauskoalition sieht zudem mehr Vorsorge in den Stadtvierteln und für Kinder und Jugendliche vor.

Untervermietung an ukrainische Flüchtlinge unerwünscht Ein Mann aus Gräfelfing nimmt eine 74-jährige Ukrainerin und deren Enkelin auf, das Vermieter-Ehepaar will das auf Dauer nicht tolerieren. Der Mieterverein erwartet ein Grundsatzurteil.

Die schwächsten Kinder müssen in größere Klassen Wegen einer Nachkommastelle werden mitten im Schuljahr Förderschulklassen geschlossen, die Schülerinnen und Schüler auf andere verteilt. Die Lehrkräfte sind aufgebracht.

Ein Leben für den Sport Kathrin Lehmann, Fußballerin und Eishockeyspielerin, spricht im SZ-Podcast "München Persönlich" über Ehrgeiz, Mobbing in der Umkleidekabine und die hohen Gehälter ihrer männlichen Kollegen.

Bezahlbare Wohnungen in Spitzenlage - wieso das möglich ist Ein für Luxus-Immobilien bekanntes Unternehmen muss in einem Neubau unweit der Isar eine Quote von 40 Prozent geförderter Apartments erfüllen. Die Stadt wendet dafür ein neues Instrument des Baurechts an.

Das sind Münchens Prinzenpaare Ulrike I. und Steve I. sind das neue offizielle Faschingsprinzenpaar Münchens. Die Würmesia schickt Vanessa II. und Max I. ins Rennen. Eindrücke vom Faschingsauftakt.

Mehr Platz für die Wagenburg Lange wurde um einen neuen Standort gerungen, jetzt steht endlich auch im Münchner Osten genug Fläche zur Verfügung: Der "Stattpark Olga" kann in die Nähe des Michaelibads ziehen. So sieht der Plan aus, auf den sich nun alle einigen konnten.

