Schlangen, Schlangen, überall Schlangen – die sich herumwanden, um Absperrgitter, hinter Absperrbändern. Bereits am Samstag konnte man nicht durch die Münchner Innenstadt laufen, ohne irgendwo auf eine Reihe von Menschen zu stoßen, die sich voll Vorfreude anstellten. Jede Schlange führte zur National Football League ( NFL ), der amerikanischen Profiliga, die am Sonntag zum zweiten Mal ein Punktspiel in München angesetzt hatte.

Nach der Premiere zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks vor zwei Jahren gastierten nun die Carolina Panthers und die New York Giants hier. Wie 2022 hatte die Liga mit ihren Teams die Stadt für ein Wochenende in Beschlag genommen – und erneut Tausende Fans angelockt.

Aus der Glockenstadt Gescher im Münsterland war zum Beispiel Simon gekommen. Mit seinen Freunden – „grundunterschiedliche Fans von allen möglichen Teams“, wie er sagt – hat er sich am Freitagmorgen um vier Uhr in den Zug gesetzt, um teilzuhaben am Erlebnis NFL. Am Samstagmittag haben sie Bierkrüge ergattert mit dem Logo der Panthers; 500 davon hatte das Team verschenkt im Augustiner-Stammhaus, dem Treffpunkt seiner Anhänger.

Warten und Anstehen, diesmal vor dem Augustiner Stammhaus. (Foto: Stephan Rumpf)

Am Nachmittag stand die Gescher Gruppe dann mit den inzwischen leeren Masskrügen auf dem Viktualienmarkt, wo die Kansas City Chiefs ein Wurfspiel aufgebaut haben. Neben der Schlange, die sich davor gebildet hat, erzählte Simon, wen sie schon alles getroffen haben: „Fans aus Boston und South Carolina, einen gebürtigen Ghanaer aus Düsseldorf.“ Die NFL bringt die Welt zusammen.

Simon und seine Freunde haben Karten für das Spiel am Sonntag, die sind aber nicht nötig, um mitzufeiern in München. Ale Santoz zum Beispiel ist ohne Tickets angereist. Der in der Fanszene bekannte Berliner schaut sich das Spiel am Sonntag in einer Gaststätte am Platzl an, die als Nest der Atlanta Falcons gekennzeichnet ist; dort wird danach noch eine Partie der Mannschaft aus den USA übertragen. Unter dem Pseudonym „Alesantoz“ hat er den deutschen Fanklub der Falcons aufgebaut, der 46-Jährige ist dafür als „Internationaler NFL-Fan des Jahres“ ausgezeichnet worden und versteht sich als eine Art Botschafter. „Ich versuche, Amerikaner und Deutsche zusammenzubringen“, sagt er, „ich bin für die Fans und die Community hier.“

Trotz seines offiziellen Status hat Santoz seinen Ausflug nach München selbst bezahlt. „Ich würde nie zu den Falcons gehen und eine Rechnung stellen“, versichert er. Die Football-Freunde hierzulande lassen sich ihre Leidenschaft durchaus etwas kosten, das ist nicht zu übersehen. Jeder und jede, der und die schon einmal ein Produkt der NFL erstanden hat, trägt es am Wochenende in München stolz zur Schau: Mützen, Schals, Trikots und Jacken fast aller 32 NFL-Teams. Und es wurden natürlich fleißig Fan-Utensilien nachgekauft. Vor dem für drei Tage aufgemachten Pop-up-Store der NFL im ehemaligen Galeria Kaufhof am Stachus reichte die Schlange der wartenden Interessenten am Samstagnachmittag zurück bis zum Eingang des Mathäser-Kinos.

Schlangen, Schlangen, überall. Auch beim Fan-Fest der Panthers auf dem Wittelsbacherplatz, wo sich die Menschen nicht nur brav vor dem Fanartikel-Stand einreihten, sondern auch vor den Mitmachaktionen. Da konnten sie ihre Fähigkeiten beim Kicken oder Werfen des eiförmigen Footballs testen. Oder am Platzl, wo sich zwischen Hofbräuhaus und Hard Rock Cafe die Schlangen kreuzten: Die eine wollte zum ausgewiesenen Treffpunkt der New York Giants, die andere zu dem der Seattle Seahawks.

Selbst dort, wo sich in der bayerischen Landeshauptstadt sowieso immer eine lange Menschenschlange bildet, war die NFL vertreten – bei der Münchner Tafel an der Großmarkthalle. Hier halfen am Samstagvormittag mehrere Dutzend Büroangestellte der Carolina Panthers bei der Essensausgabe für Bedürftige. „Wir wollen der Gesellschaft auch etwas zurückgeben“, sagte die Klubpräsidentin Kristi Coleman, die Babynahrung verteilte. Panthers und Giants hatten zusammen 10 000 Euro für Lebensmittel gespendet.

Das Engagement der Panthers erklärte deren Marketing-Direktorin Kalen Karahalios später damit, dass sich Deutschland „wie eine zweite Heimat anfühle“, seit sich der Klub 2021 Vermarktungsrechte der NFL gesichert habe. Nicht umsonst hat der Klub aus Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina das Augustiner-Stammhaus ausgeflaggt mit dem Slogan: „Das ist unser Bau.“ Man solle sich darauf einstellen, „unsere Marke hier ewig zu sehen“, kündigte Karahalios vollmundig an.

Die Panthers gehörten zu den ersten vier Klubs, die Marketing-Rechte in Deutschland besaßen. Seit der Punktspiel-Premiere 2022 ist deren Zahl inzwischen auf zehn angestiegen. Die meisten davon waren am Wochenende auch auf die eine oder andere Weise zu Werbezwecken präsent in der Stadt, mit Fan-Aktivitäten oder Team-Pubs.

Neues Zuhause für Football-Fans? Das Ned Kelly´s an der Frauenkirche (Foto: Stephan Rumpf)

So deklarierten die Tampa Bay Buccaneers das Ned Kelly’s hinter der Frauenkirche gleich als „Botschaft für die absehbare Zukunft“, wie die für Medien und Marketing zuständige Vizepräsidentin Christi Bedan erklärte: „Ein permanenter Ort für Bucs-Fans, um Football-Spiele zu sehen.“

Den haben die New England Patriots bereits seit Saisonbeginn in der Gaststätte „Herrschaftszeiten“ im Tal eingerichtet, wie der für die deutschsprachigen Länder zuständige Manager Chris Knower betont. Patriots-Partien, die am frühen Sonntagabend hiesiger Zeit stattfinden, sind dort in einem Nebenraum zu verfolgen. Wenn der NFL-Tross nach diesem Wochenende wieder aus der Stadt abgezogen ist, wird man dort auch ohne Schlangestehen hineinkommen.