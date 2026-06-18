Dave Grohl und seine Band spielen ihr erstes von zwei Deutschland-Konzerten der „Take Cover“-Europatour in München. Und sie beweisen, dass ihre Rock-’n’-Roll-Maschine auch nach 30 Jahren noch reibungslos läuft.

Um Punkt acht Uhr leuchten die Buchstaben „FF“ rot auf der Bühne auf und roter Rauch steigt sicht- und riechbar über die Allianz Arena. Dann dauert es nur noch ein paar Sekunden, bis der erste Akkord von „All My Life“ erklingt. Dem Song, mit dem die Foo Fighters obligatorisch ihre Konzerte beginnen.