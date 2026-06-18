Zum Hauptinhalt springen

„Take Cover“-EuropatourDie Foo Fighters rocken die Allianz Arena

Lesezeit: 3 Min.

Dave Grohl ist wieder zurück. Auf diesem Bild ist er beim Tour-Auftakt am 10. Juni in Oslo zu sehen. Die „Süddeutsche Zeitung“ hat keinen Fotografen zum Konzert in München geschickt, da sie den Fotovertrag nicht akzeptierte. Mit diesem wollte sich das Künstler-Management umfangreiche Rechte an den Bildern sichern.
Dave Grohl ist wieder zurück. Auf diesem Bild ist er beim Tour-Auftakt am 10. Juni in Oslo zu sehen. Die „Süddeutsche Zeitung“ hat keinen Fotografen zum Konzert in München geschickt, da sie den Fotovertrag nicht akzeptierte. Mit diesem wollte sich das Künstler-Management umfangreiche Rechte an den Bildern sichern. Imago/Gonzales Photo/Terje Dokken

Dave Grohl und seine Band spielen ihr erstes von zwei Deutschland-Konzerten der „Take Cover“-Europatour in München. Und sie beweisen, dass ihre Rock-’n’-Roll-Maschine auch nach 30 Jahren noch reibungslos läuft.

Kritik von Jürgen Moises

SZ bei Google bevorzugen

Um Punkt acht Uhr leuchten die Buchstaben „FF“ rot auf der Bühne auf und roter Rauch steigt sicht- und riechbar über die Allianz Arena. Dann dauert es nur noch ein paar Sekunden, bis der erste Akkord von „All My Life“ erklingt. Dem Song, mit dem die Foo Fighters obligatorisch ihre Konzerte beginnen.

Zur SZ-Startseite

Musikszene
:Ist München noch eine Pop-Stadt?

Gute Popmusik entsteht in München oft, Karrieren aber noch immer anderswo. Ein Songwriter-Camp im Sommer will das ändern – und zeigt zugleich, wie viel dafür noch fehlt.

SZ PlusVon Michael Bremmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite