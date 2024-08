Ein Konfliktpotenzial in der grün-roten Rathaus-Koalition ist fürs Erste entschärft: das Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude, abgekürzt FKG. Damit will die Stadt München die Wärmewende forcieren und den CO₂-Ausstoß deutlich verringern. Bevor der Feriensenat des Stadtrats am Mittwochvormittag zusammentrat, hatten sich die Mehrheits-Fraktionen von Grünen/Rosa Liste und SPD/Volt auf einen Änderungsantrag zur Beschlussvorlage des Umwelt- und Klimareferats (RKU) geeinigt; in der war es um Anpassungen der Fördermaßnahmen gegangen. Der Ergänzung in der geänderten Fassung folgten die anderen Parteien anschließend einstimmig.

Dem gemeinsamen Vorschlag von Grün-Rot zufolge soll und will der Stadtrat künftig genauer prüfen, dass die Förderung auch effizient eingesetzt wird. „Er zielt darauf, klarzustellen, welche Gelder an welche Antragsteller gehen“, erklärte die SPD-Fraktionssprecherin Anne Hübner in der Debatte: „Vielleicht wurde in den ersten zwei Jahren des Programms zu sehr mit der Gießkanne gearbeitet.“ Hübner hatte unlängst eine fehlende Effizienz bei der Vergabe der städtischen Fördermittel moniert und vor allem beklagt, dass ein Großteil davon bereits zugesagt und gebunden sei – auch für wenig wirksame Maßnahmen.

Die Stadt will mit insgesamt rund 720 Millionen Euro an Zuschüssen dazu beitragen, dass in den kommenden Jahren Gebäude klimafreundlicher gestaltet werden. Rund 300 Millionen waren dafür bis Ende 2027 im Haushalt genehmigt, aber bereits jetzt hat das RKU 288 Millionen Euro für beantragte Maßnahmen zugesagt. Das Referat wurde nun aufgefordert, „keine weiteren Anträge anzunehmen, wenn absehbar ist, dass das Gesamtvolumen des Programms überschritten wird“.

Für die Grünen verteidigte Florian Schönemann das FKG grundsätzlich als „wichtigen Baustein“ auf dem Weg zu Wärmewende und Klima-Neutralität. Er räumte aber ein: „Es ist wichtig, dass wir ein gutes Monitoring haben und nicht am Anfang alles ausgeben, sondern die Maßnahmen konstant fördern.“ Wie seine Vorrednerin Hübner stellte auch er klar, dass sich der Stadtrat seine Handlungsfähigkeit erhalten müsse. Man kann das durchaus als leise Kritik am Umwelt- und Klimareferat werten, das mit seinen freizügigen Förderzusagen den kommunalen Spielraum in der aktuellen Haushaltslage merklich eingeengt hat.

CSU-Stadtrat Jens Luther fügte der Zustimmung seiner Partei die Anmerkung hinzu, dass es sich beim FKG „eigentlich um ein weitaus größeres Thema“ handele, dass man es also eigentlich nicht bloß im Feriensenat behandeln sollte. Er deutete damit schon an, dass die Diskussion nur beruhigt, aber längst nicht befriedet ist, dass das Konfliktpotenzial also weiter schwelt.

Anne Hübner ordnete die mehrmals vertagte und zuletzt in den Feriensenat verschobene Entscheidung über die Vorlage des Umweltreferats auch nur als „gemeinsamen Start“ ein, „um den Kurs in die richtige Richtung zu setzen“. Sie glaubt, dass die Diskussion nach der Sommerpause wieder aufgenommen und fortgesetzt wird – wenn es nämlich darum geht, wo denn nun die Prioritäten bei der Verteilung der vorhandenen und verbliebenen Mittel gesetzt werden. Das FKG könnte ein Reizthema in der Koalition bleiben.