Bayernweit erhalten 56 Kunst- und Kulturprojekte eine Förderung aus Mitteln des Kulturfonds in Höhe von maximal 25 000 Euro. Das gab Kunstminister Bernd Sibler in München bekannt: "Der Kulturfonds ist ein einmaliges Instrumentarium, um Kunst und Kultur in allen Regionen Bayerns zu fördern. Mit diesen Mitteln unterstützen wir große wie kleine Vorhaben von Kunstschaffenden und Kulturförderern. Gerade in dieser aktuell schwierigen Lage soll die Förderung durch den Kulturfonds ein Anreiz sein, neue Kunst- und Kulturprojekte ins Leben zu rufen und in allen Regionen Bayerns sichtbar zu machen. So tragen wir mit einer Fördersumme von insgesamt 650 000 Euro entscheidend dazu bei, Kunst und Kultur in die Fläche und noch näher zu den Menschen vor Ort zu bringen."

Die geförderten Projekte könnten unterschiedlicher kaum sein. Die höchste Fördersumme, also die vollen 25 000 Euro, erhalten das Bamberger Kulturfestival "Das ist Spitze" und das Franz Marc Museum in Kochel für die Sonderausstellung "Ich bin mein Stil. Künstlerbildnisse im Kreis von Brücke und Blauem Reiter". Günstiger sind da die Dachauer Ausstellung von "Elfen und Zwergen" oder auch die Sonderausstellung "So isst das Fichtelgebirge" in Wunsiedel und Arzberg. Die dezentrale Förderung rückt mehrheitlich Projekte außerhalb der großen Städte in den Fokus. Viele Ausstellungen sind darunter, aber auch Literatur- und Klassikfestivals sowie Theaterprojekte. Etwa Johanna Hartmanns Solotheaterstück "Das Lächeln der Wildsau" in Aschau oder das "Tutzinger Weihnachtsspiel". Das erhält 5000 Euro.