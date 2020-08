Auch in diesem Jahr vergibt die Stadt Förderpreise für herausragende Leistungen und ungewöhnliche künstlerische Positionen im Bereich Bildende Kunst, Architektur, Design, Fotografie und Schmuck. Die Auszeichnungen für Bildende Kunst gehen an Maria "VMier", Gründerin und Mitbetreiberin des Hammann-von-Mier-Künstlerbuch-Verlages und kuratorische Co-Leiterin des nomadischen Ausstellungsraums "Ruine München" sowie an die Künstlerin Sophia Süßmilch, deren Arbeiten sich zwischen Malerei, Fotografie, Video, Performance und Objektkunst bewegen. Der Architekturpreis wurde Carsten Jungfer und Norbert Kling zuerkannt, die mit ihrem forschungsorientierten und kritischen Ansatz von "Zector Architects" zur Stadtplanung überzeugten.

Im Bereich Design wird Leonhard Rothmoser ausgezeichnet, der als Zeichner und Illustrator für Zeitungen und Magazine bekannt ist und mit Jonas Hirschmann und Roman Häbler 2013 den Verlag Klick Klack Publishing gegründet hat. Der Förderpreis für Fotografie geht an Saskia Groneberg, die in ihrer fotografischen Praxis Fragen der Künstlichkeit menschengemachter Umgebungen nachgeht, wie ihr Projekt "Garden City" eindrucksvoll belegt, das in der indischen Megacity Bangalore entstanden ist. Und auch der Schmuck-Designerin Carina Shoshtary wurde ein Förderpreis zuerkannt, sie beschäftigt sich seit 2019 mit dem Thema "Maske" und zeigt auf ihrer Instagram-Seite "Fashion for bank robbers" einen breiten Ansatz zum Thema Körper, Schmuck und Maske.

Die mit jeweils 6000 Euro dotierten städtischen Förderpreise werden alle zwei Jahre an Künstlerinnen, Künstler und Gestalterinnen und Gestalter verliehen, die in München arbeiten oder leben.