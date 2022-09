Das Deutsche Museum zelebriert an diesem Wochenende gleich zwei Jubiläen: Zum einen feiert die Flugwerft Schleißheim, die Dependance des Deutschen Museums, ihr 30-jähriges Bestehen. Zum anderen datiert der dortige Flugplatz Schleißheim seine Eröffnung auf 1912, existiert nun also seit 110 Jahren. Anlässlich dessen präsentieren diverse Luftsportvereine ihre Flugzeuge, und der Luftsportverband Bayern lässt seine Modellflieger über dem Freigelände kreisen. Mit dabei ist der Elektra-Trainer, der Prototyp eines elektrisch angetriebenen Flugzeugs.

Besucherinnen und Besucher werden durch die Ausstellungen geführt und können hier mehr als 70 Fluggeräte entdecken: beispielsweise das älteste Fluggerät, den Lilienthal-Gleiter aus dem Jahr 1894, den Hängegleiter Flight Design Exxtacy aus dem Jahr 1999 oder den Eurofighter. In der Flugzeugwerkstatt des Museums erklären die Restauratoren ihre Arbeit, und wer mehr über den ältesten noch in Betrieb befindlichen Flugplatz in Bayern wissen möchte, der kann sich einem Spaziergang über den 800 Meter langen Flugplatz anschließen. Etwa 3,5 Millionen Menschen haben die Flugwerft bereits besucht, nun hofft man erneut auf zahlreiche Luftfahrtbegeisterte. Sehenswert ist auch die neue Sonderausstellung "Bombenwetter", die sich damit befasst, wie der Luftkrieg unsere Sprache und unsere Redewendungen geprägt hat.

30 Jahre Flugwerft, Sa./So., 17./18. Sept., Effnerstr. 18, Oberschleißheim, www.deutsches-museum.de