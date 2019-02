24. Februar 2019, 18:26 Uhr Flughafentangente 26-Jährige stirbt bei Autounfall

Eine 26-Jährige ist bei einem Unfall auf der Flughafentangente im Landkreis Erding ums Leben gekommen. Ihr Wagen prallte am Samstagmorgen bei Oberding gegen einen auf ihre Spur geschleuderten Kleinbus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte zuvor ein 60-Jähriger den mit acht Menschen besetzten Kleinbus mit seinem Auto gerammt. Mindestens fünf Menschen kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. "Der Aufprall war so heftig, dass die Trümmer etwa 100 Meter weit durch die Luft flogen", sagte eine Polizeisprecherin.

Während der Rettung und Bergung war der Zubringer zum Flughafen mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter der Staatsanwaltschaft soll den genauen Hergang analysieren.