19. Februar 2019, 18:40 Uhr Flughafeninspektion Gefährliche Urlaubslektüre

Die Polizei findet bei einer Sicherheitskontrolle eine in einem Buch versteckte Pistole

Die Szene erinnerte die Polizisten der Flughafeninspektion an Agentenfilme aus den Sechzigerjahren. Eine Pistole war in ein Buch eingearbeitet, aus dessen Seiten in passender Größe ein Hohlraum ausgeschnitten war . Mit so einem Buch im Handgepäck erschien am Montagvormittag eine 59-Jährige an der Sicherheitskontrolle im Terminal 2. Der gefährliche Inhalt fiel im Röntgengerät sofort auf - und die Frau aus Oberfranken aus allen Wolken. Sie habe das Buch kürzlich online als Urlaubslektüre gekauft und noch nicht näher angeschaut, sagte sie. Ob die Waffe tatsächlich funktionsfähig ist, muss noch geklärt werden. Die "Agentin" musste ihren Flug nach Ägypten ohne Buch antreten.