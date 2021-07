Von Andreas Schubert

Als ich im vergangenen Jahr wegen eines Termins am Münchner Flughafen vorbeischaute, erkannte ich ihn kaum wieder. Kaum Menschen, fast leere Anzeigetafeln, geschlossene Läden. Auf gut Bairisch hätte man sagen können: "Da is da Hund verreckt." Jetzt, da die Corona-Inzidenzen gesunken und viele Reisebeschränkungen gefallen sind, füllt sich der Airport immer mehr mit Leben. Auch die Läden sind wieder offen - und die Flughafengesellschaft FMG freut sich entsprechend. Deren Chef Jost Lammers ist davon überzeugt, dass in drei Jahren der Flugverkehr wieder zu alten Höhen zurückkehrt. Auch Stefan Kreuzpaintner, Vertriebschef bei der Lufthansa und Leiter des Lufthansa-Drehkreuzes München, glaubt fest an eine Zukunft, die es rein zahlenmäßig wieder mit der Vergangenheit aufnehmen kann. Doch wird es wirklich wieder so werden?

Angesichts der Klimakrise wird Fliegen aller Voraussicht nach teurer, höhere Preise könnten Spontanurlauber daran hindern, einfach so mal für ein paar Euro nach Mallorca oder London zu jetten. Auch bei Konzernen ist von einem gewachsenen Klimabewusstsein zu hören, viele wollen weiterhin auf Videokonferenzen setzen. Meine Kollegin Catherine Hoffmann und ich haben mit Lammers und Kreuzpaintner über die künftige Entwicklung des Flugverkehrs gesprochen (SZ Plus).

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Mann will im Chiemsee Freunde retten und ertrinkt Der 29-Jährige aus München kann sich bei dem Rettungsversuch nicht an der Wasseroberfläche halten und geht unter. Rettungstaucher entdecken ihn später in 20 Meter Tiefe.

Champagner! Anstoßen! Wann gab es das zuletzt? Trotz zahlreicher Premieren und Empfänge ist das Filmfest in diesem Jahr weitgehend frei von Glamour. Doch es zeigt eine Branche, die stolz ist auf ihren Umgang mit der Pandemie, voller Tatendrang - und sauer auf die Politik.

Italienische Justiz erlässt Haftbefehl gegen Münchner Gegen einen der zwei deutschen Verdächtigen erging ein europäischer Haftbefehl. Die beiden Männer sollen auf dem Gardasee ein anderes Boot gerammt und dann davongefahren sein - bei der Kollision starb ein Paar.

Zurück zu den Wurzeln des Tollwood-Festivals Das Konzept während der Corona-Pandemie erinnert an die frühen Anfänge. Wie sich das erste Tollwood-Wochenende im Olympiapark anfühlt - und was man bei einem Besuch beachten muss.

MÜNCHEN ERLESEN

