Am Münchner Flughafen hat ein Mann mit Pflastersteinen um sich geworfen. Der 27-Jährige schleuderte die Steine zunächst gegen die Plexiglasscheibe des Infopoints sowie gegen die Scheiben eines Geschäfts, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei habe er auch versucht, eine Mitarbeiterin zu treffen, sie jedoch verfehlt. Weitere Wurfattacken konnten durch das Eingreifen der Bundespolizei verhindert werden. Der angerichtete Sachschaden bei dem Vorfall am Dienstag beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung auf. Bei dem Mann sei eine akute Psychose diagnostiziert worden, hieß es. Es habe eine Gefahr für andere Menschen bestanden. Daher wurde er in das nächste Bezirkskrankenhaus eingeliefert.