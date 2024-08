Die zwei Frauen hatten sich laut Polizei mit den Händen auf dem Rollweg des Flughafens festgeklebt. Sie wurden demnach von der Flughafenfeuerwehr gelöst und befinden sich derzeit bei der Polizei. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen laufen.

Offenbar hatten sich die Aktivisten über einen Zaun im südlichen Bereich der Rollbahn Zugang zum Flughafengelände verschafft. In dessen Nähe seien zwei Bolzenschneider gefunden worden, berichtet die dpa.

Die „Letzte Generation“ berichtet von mehreren Störaktionen an Flughafen bundesweit. Je zwei Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg und Köln-Bonn ein. Sie drückten „friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Aufschrift „Oil kills“ und „Sign the treaty“ zur Schau stellten“, verkündete die Organisation. „Die Start- und Landebahnen wurden dabei nicht betreten.“

„Letztlich sind die Passagiere die Leidtragenden“, sagte der Flughafensprecher in Nürnberg. Ein Flug sei wegen der Aktion annulliert worden, sechs Flüge hätten Verspätungen, ein Flug wurde demnach nach Prag umgeleitet.