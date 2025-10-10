Ein Ehepaar hat am Flughafen München versucht, 600 000 Zigaretten am Zoll vorbeizuschmuggeln. Die Reisenden hatten mit mehreren Kartons den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passiert, als die Zöllner das Ehepaar zu einer Kontrolle baten. Bei der Überprüfung des Gepäcks entdeckten die Beamten die Zigaretten. Das Ehepaar wurde vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet, wie Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München, erklärte. Der Steuerschaden liegt bei rund 100 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt München.