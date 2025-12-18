In der Weihnachtszeit herrscht am Flughafen München wieder ein reger Betrieb. Zwischen dem 19. Dezember und dem 6. Januar erwartet der Airport rund zwei Millionen Passagiere. Das entspricht einem Zuwachs von fast acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach den aktuellen Planungen werden rund 13 000 Flüge abgefertigt, die Verbindungen umfassen mehr als 170 Ziele.

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien fällt auf den Freitag, 19. Dezember. Dieser wird mit voraussichtlich 122 000 Passagieren der verkehrsreichste Tag sein. An Heiligabend sind mehr als 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Flughafengesellschaft FMG und ihrer Tochtergesellschaften im Einsatz, dazu kommen zahlreiche Beschäftigte von Airlines, Behörden und weiteren Unternehmen.

Mit rund 570 Starts führen die meisten Flüge in den Weihnachtsferien nach Italien. Auf Platz zwei folgt Spanien mit mehr als 565 Starts. Großbritannien liegt mit rund 385 Flugverbindungen an dritter Stelle.