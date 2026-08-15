Ein Flugzeug der Vietnam Airlines ist am frühen Samstagnachmittag beim Start am Münchner Flughafen ungewöhnlich lang auf der Startbahn entlanggerollt, bevor es schließlich doch abhob. Dabei wirbelte es eine enorme Staubwolke auf. Später kehrte die Maschine auf den Flughafen zurück. Verschiedene Fanseiten und Flughafen-Beobachter verbreiteten auf Instagram ein Video des ungewöhnlichen Take-offs.

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Ein Sprecher des Flughafens bestätigte der SZ, dass das Flugzeug um kurz vor 14 Uhr vom Münchner Flughafen gestartet sei und es dabei „sehr lange gebraucht habe“, bis es abgehoben habe. Da andere Maschinen meist deutlich früher auf der vier Kilometer langen Start- und Landebahn abhöben, liege am Ende der Bahn deutlich mehr Staub, der vom Triebwerk aufgewirbelt worden sei.

Die Maschine, die sich eigentlich auf dem Flug in die vietnamesische Hauptstadt Hanoi befand, sei dann etwa zwei Stunden später aus Sicherheitsgründen wieder auf den Münchner Flughafen zurückgekehrt. Die Piloten hätten Probleme an Reifen und Fahrwerk festgestellt.

Wegen dieser Probleme habe die Maschine die nördliche Start- und Landebahn auch nicht mehr verlassen können. Diese sei im Moment (Stand: 17.30 Uhr) gesperrt, der Flugverkehr könne jedoch über die südliche Start- und Landebahn abgewickelt werden. Die Passagiere seien unversehrt und zurück ins Flughafengebäude gebracht worden.

Ob der Start sich wegen der Probleme mit Reifen und Fahrwerk so gezogen hatte, oder ob diese durch den verspäteten Start womöglich erst entstanden waren, konnte der Flughafen-Sprecher nicht sagen. Das müsse jetzt von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung beziehungsweise der Airline untersucht werden.

Verschiedene spezialisierte Luftfahrt-Webseiten berichteten, das Flugzeug habe nach dem Start mehrfach den Flughafen überflogen, womöglich, um die Maschine auf sichtbare Schäden überprüfen zu lassen, oder auch, um Kerosin abzulassen.