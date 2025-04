Logistik-Leiter der Lufthansa:„Je bunter das Gepäck, desto besser“

Stefan Lau von der Flugzeugabfertigung der Lufthansa in München über das Problem aufgegebener Rucksäcke, die Suche nach verlorenen Koffern und die Besonderheit des Flughafens von Mexiko City.

Interview: Sabine Buchwald

München ist nach Frankfurt der zweitgrößte deutsche Flughafen und gilt als der wachstumsstärkste im Land. Im vergangenen Jahr wurden hier 41,4 Millionen Fluggäste gezählt, viereinhalb Millionen mehr als im Jahr zuvor. Fast alle Passagiere haben Gepäck dabei, das möglichst problemlos mit ans Reiseziel soll. In diesen Osterferien-Wochen werden täglich etwa 49 500 Gepäckstücke an beiden Terminals abgefertigt und befördert. Stefan Lau leitet bei Lufthansa in München die Flugzeugabfertigung und Gepäcklogistik. Er ist mit allen unter- und oberirdischen Abläufen vertraut und weiß, wo es manchmal hakt. Jede Fluggesellschaft ist für die Koffer und Taschen ihrer Kunden verantwortlich. München ist ein sogenannter Umsteigeflughafen - und genau das ist eine Herausforderung.