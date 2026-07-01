Zum Hauptinhalt springen

Sturm und HagelAbfertigungsstopp am Münchner Flughafen nach Unwetterwarnung

Am Münchner Flughafen kommt es wetterbedingt zu Beeinträchtigungen.
Am Münchner Flughafen kommt es wetterbedingt zu Beeinträchtigungen. Sven Hoppe/dpa

Seit Tagen ziehen immer wieder teils schwere Gewitter über Bayern. Wegen einer Unwetterwarnung werden jetzt auch Maschinen am Münchner Flughafen ausgebremst.

SZ bei Google bevorzugen

Wegen einer Unwetterwarnung werden am Münchner Flughafen vorerst keine Maschinen abgefertigt. Der Abfertigungsbetrieb sei vorerst eingestellt, teilte der Flughafen per Durchsage vor Ort mit.
Aufgrund der Wetterlage komme es zu Einschränkungen im Flugverkehr, hieß es auf einer Anzeigetafel. Wie viele Flüge und Passagiere betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Vormittag in der Region nordöstlich von München vor Gewittern mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 35 Litern pro Quadratmeter und Stunde sowie vor Sturmböen und Hagel.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Taskforce „Zuverlässige Bahn“
:Jokergleise und Pufferzeiten: Wie der Bahnknoten München entlastet werden soll

Eine Gruppe von Experten hat Vorschläge erarbeitet, wie die Bahn auch kurzfristig schon verlässlicher und pünktlicher werden soll.  Doch helfen sie dem stark überlasteten Münchner Hauptbahnhof tatsächlich? Und muss für mehr Stabilität womöglich manches Angebot beschnitten werden?

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite