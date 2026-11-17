Ihn hat der Münchner Flughafen geholt, damit der Betrieb besser funktioniert. Doch nach nur zwei Jahren will Thomas Hoff Andersson, Geschäftsführer für das operative Geschäft, wieder aufhören. Das hat der Airport am Dienstag mitgeteilt. Der 49-Jährige habe darum gebeten, sein Vertragsverhältnis „aus persönlichen Gründen“ vorzeitig zu beenden.

Vorerst wird er aber weiterhin in seiner Position bleiben, über den konkreten Zeitpunkt des Ausscheidens und mit der Suche nach einer Nachfolge will sich der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft FMG demnächst befassen. Thomas Hoff Andersson teilte mit, in den nächsten Monaten werde er „mit voller Kraft weiterarbeiten“ und seine Aufgaben „sorgfältig übergeben“.

Finanzminister Albert Füracker (CSU), der dem FMG-Aufsichtsgremium vorsitzt, ließ mitteilen, Hoff Andersson habe mit seinen Kollegen in der Geschäftsführung „maßgeblich dazu beigetragen, den wichtigen Bereich ‚Operations‘ effizienter, moderner und zukunftsfest aufzustellen“.

Thomas Hoff Andersson wechselte im Mai 2025 vom Berliner Flughafen nach München. Der FMG-Aufsichtsrat hatte ihn abgeworben, nachdem im Terminal 2 am 3. Oktober 2024 vor der Sicherheitskontrolle eine kilometerlange Warteschlange gebildet und Hunderte Passagiere ihre Flüge verpassten hatten.

Doch auch mit dem neuen Manager gab es eine schwerwiegende Panne: Am späten Abend des 19. Februar 2026 konnten wegen heftigen Schneefalls keine Flugzeuge mehr starten. Hunderte Passagiere mussten daraufhin die Nacht in den Maschinen verbringen. Der Airport hatte es nicht geschafft, eine Evakuierung zu organisieren.