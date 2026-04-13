Wer von dem neuen Erweiterungsbau des Terminal 1 am Münchner Flughafen etwas Spektakuläres erwartet hat, mag ein wenig enttäuscht sein. Der Bau ist zweckmäßig, in Weiß und Hellblau gehalten – aber durchaus ansprechend. Manches samt-güldene Stilelement in der Gastronomie ist so gestaltet, dass es auch den erwarteten vielen und betuchten Gästen aus arabischen Ländern gefallen dürfte. Die Sicherheitskontrolle ist modern und schnell.

Am Montag hat der Münchner Flughafen den neuen „T1 Pier“ eingeweiht, mit 800 geladenen Gästen, vielen launigen Worten und jeder Menge Optimismus, das Motto des Tages: „Servus Welt“. Dass drüben im Terminal 2, wo die Lufthansa agiert, wegen eines Pilotenstreiks nur wenig los ist, spielt hier im Neubau keine Rolle. Die Lufthansa mag nicht einmal verraten, wie viele Flüge ausgefallen sind, es dürften wieder Hunderte sein. Die Einweihung, tatsächlich mit kirchlichem Segen, hatte sich um drei Jahre wegen der Corona-Pandemie verschoben.

So ein Festakt für ein 665 Millionen Euro teures Gebäude erfordert auch ein großes Aufgebot an Prominenz. Unter anderem sind Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) und Münchens Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) gekommen, dazu jede Menge Vertreter jener Airlines, die künftig hier abgefertigt werden.

Von 21. April an starten hier rund 40 Fluggesellschaften, vor allem in den Nicht-Schengen-Raum. Der neue Pier schafft nach Angaben des Flughafens „dringend benötigte“ Kapazitäten für das Terminal 1 (T1) und ist mit einer Gesamtfläche von circa 95 000 Quadratmetern für bis zu sechs Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt. Das entspreche etwa dem gesamten Fluggastaufkommen des Flughafens von Hannover, teilt der Airport mit.

Das neue Gebäude ragt 360 Meter weit ins westliche Vorfeld und grenzt mit einem Kerngebäude an die Module A und B des T1. Am Pier können sechs Großraumflugzeuge oder zwölf kleinere Maschinen gleichzeitig positioniert werden.

Söder bemühte einmal mehr den Satz: „Der Flughafen ist das Tor zur Welt.“ Er sei das Herz für die wirtschaftliche Entwicklung. Das Terminal sei ein „Riesenschritt“ nach vorne. Man wünsche sich auch mehr Passagiere und wolle weiter der Flughafen mit der größten Perspektive sein. Der Tag sei ein „Signal“ gegen „Gemotze, Gemeckere, Pessimismus“.

Der Neubau ermöglicht Kapazitäten für bis zu sechs Millionen Passagiere pro Jahr. Peter Kneffel/dpa

Der Wartebereich im Erweiterungsbau – zudem sind zwei exklusive Lounges entstanden. Peter Kneffel/dpa

Schnieder erklärte, als die Bauarbeiten 2018 gestartet seien, sei die Welt noch eine andere gewesen. Pandemie, Ukraine-Krieg, Krisen im Nahen Osten. „Die Lage ist herausfordernd für den Luftverkehr und für die Flughäfen“, umso wichtiger sei es nun, Optimismus zu verbreiten. „Wir brauchen in Deutschland einen wettbewerbsfähigen Luftverkehr“, so Schnieder. Man wolle die Standorte in Deutschland stärken, deshalb senke man die Luftverkehrssteuer zum 1. Juli. Auch wolle man mit anderen europäischen Staaten den Luftraum weiter digitalisieren, ebenso die Abfertigung der Fluggäste, um den Verkehr an den Flughäfen sicherer und effizienter gestalten zu können.

Zur Schienenanbindung des Flughafens meinte er, es werde eine bessere geben, auch die lang erwartete ICE-Anbindung. Wann und wie konnte Schnieder noch nicht sagen. Füracker, der Aufsichtsratschef des Flughafens ist, erklärte ironisch an Schnieder gerichtet, er sei dankbar für die Zusage, dass eine Fernbahnanbindung komme. „Nur sagen Sie uns bitte, wann“, so Füracker. Scharpf sagte, es sei auch ein guter Tag für die Landeshauptstadt München. Unter anderem profitierten der Wirtschaftsstandort und der Tourismus von der Flughafenerweiterung. Flughafenchef Jost Lammers sagte, das Projekt sei deutlich anspruchsvoller geworden als ursprünglich erhofft. Auch das Richtfest habe wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen.

Im neuen T1 Pier gibt es nun zwei exklusive Lounges. Eine ist 1200 Quadratmeter groß und wird von der Flughafengesellschaft betrieben. Die andere misst 900 Quadratmeter, Betreiberin ist die Airline Emirates. Damit alle Abläufe – von Sicherheitskontrollen über Boarding bis hin zu Gepäcksystem und Wegeführung – von Beginn an reibungslos laufen, wurden sie bei einem Probebetrieb mit Statisten getestet.

Auf sechs Ebenen – davon drei für Passagierprozesse – sind in siebenjähriger Bauzeit moderne Abfertigungsbereiche, zentralisierte Sicherheitskontrollen mit aktueller Computertomografie-Technik entstanden sowie Gastronomie- und Shoppingmöglichkeiten.

Das Wachstum des Flughafens ist nicht ohne Kritik, gerade vonseiten der Grünen im Landtag und des Vereins Aufgemuckt, die weiterhin fordern, eine dritte Startbahn aus dem Landesentwicklungsplan zu streichen. Erst vor Kurzem hatte die Lufthansa bekannt gegeben, dass auch das Terminal 2 erneut erweitert werden soll und so neue Kapazität für zehn Millionen Passagiere geschaffen werden soll.