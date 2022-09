Streik am Freitag: Die meisten betroffenen Fluggäste sind gar nicht erst zum Flughafen gekommen.

Am vorletzten Freitag der Sommerferien ruft die Pilotengewerkschaft zum Streik auf. Auf dem Münchner Flughafen geht es gleichwohl eher ruhig zu - am meisten Betrieb herrscht vor dem Umbuchungsschalter.

Von Daniel Thoma

Wer an diesem Freitag im Terminal 2 des Münchner Flughafens auf die Anzeigetafel schaut, wird vor allem ein Wort immer wieder lesen: "annulliert". Fast alle Lufthansa-Flüge, die eigentlich von München abheben sollten, mussten abgesagt werden. Die Piloten streiken.

Am Flughafen selbst ist dadurch aber nicht erkennbar mehr los. "Wegen des Streiks haben wir heute sogar eher weniger zu tun", sagt etwa der Flughafenangestellte Leonardo Santos. Die meisten wüssten schon vorher, dass ihr Flug gestrichen worden sei und kämen deshalb gar nicht erst zum Flughafen.

Gestrandet: Einer Familie aus Ägypten wurde der Flug annulliert.

Deutlich stärker besucht als sonst ist allerdings der Service- und Umbuchungsschalter. Viele versuchen an Ort und Stelle ihren Flug umzubuchen. Philipp Specht aus Landshut will mit seiner Familie nach Zypern. "Wir hoffen natürlich, dass wir heute noch einen Flug bekommen", sagt Specht und hat deshalb auch seine Koffer dabei, "aber eigentlich sehen wir uns eher heute Abend wieder daheim am Tisch sitzen."

Auch Familie Weigel muss aufgrund des Streiks die Urlaubspläne streichen. Ihr Flug nach Malaga wurde annulliert. "Wir sind jetzt hergekommen, einfach um überhaupt zu wissen, wie es weitergeht", sagt er. "Ausgerechnet jetzt", sagt seine Frau: "Da freut man sich das ganze Jahr auf den Urlaub - und dann sowas."

Die häufigste Notierung: annulliert.

Die Kommunikation zwischen Airline und Passagieren läuft offenbar auch nicht immer optimal. Zumindest sind aber fast alle, deren Flug am Freitag hätte starten sollen, über Ausfälle informiert. Aber gerade bei den bereits am Donnerstag gestrichenen Flügen gab es Probleme. "Wir haben gestern erst am Gate erfahren, dass der Flug gecancelled wurde", sagt etwa Christopher Mittersteiner aus Salzburg.

Er und seine Freunde wollten eigentlich nach Lissabon. Im Kontakt mit dem Lufthansa-Service hätten sie dann eine falsche Nummer bekommen und seien, nachdem sie den richtigen Kontakt im Internet herausgesucht hatten, auch nicht wirklich weitergekommen. "40 Minuten waren wir in der Warteschleife und sind dann rausgeflogen. Nirgendwo gab's eine konkrete Antwort."

Die Lufthansa erklärt auf Nachfrage, dass der Streik "super ruhig" verlaufe. "Es freut sich natürlich kein Fluggast, wenn sein Flug gestrichen wird", sagt eine Unternehmenssprecherin, aber man habe alle betroffenen Kunden rechtzeitig informiert und bei Bedarf eine alternative Verbindung anbieten können.