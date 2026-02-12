Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa sind in der Nacht in den angekündigten Arbeitskampf getreten. Ein Sprecher der Lufthansa bestätigte, dass der Warnstreik nach Mitternacht begonnen hat. Auch der Münchner Flughafen ist betroffen. Laut der Gewerkschaft Ufo sind Arbeitsniederlegungen des Kabinenpersonals bei Lufthansa und Lufthansa Cityline für den ganzen Tag geplant.

Laut Flugplan des Flughafens München sind zahlreiche Starts und Landungen bereits annulliert. In einer Mitteilung der Lufthansa ist von „umfangreichen Flugstreichungen“ die Rede. Konkrete Zahlen, auch zur Zahl der betroffenen Passagiere, nennt die Airline auch auf Anfrage nicht. Die Lage sei „volatil“, sagte eine Sprecherin des Konzerns der SZ.

Betroffene Fluggäste werden der Mitteilung zufolge über Mail oder Mobilfunk über Änderungen und Umbuchungen informiert. Fluggäste, die vom Streik betroffenen seien, würden zurzeit umgebucht. Darüber hinaus sollten sich Passagiere über lufthansa.com oder die Lufthansa App über den aktuellen Status ihres Fluges informieren. Innerdeutsch reisende Gäste könnten die Deutsche Bahn nutzen.

Der Münchner Flughafen ist mit weltweit 137 Zielen nach Frankfurt das zweite Drehkreuz der Lufthansa für den internationalen Flugverkehr.

Die etwa 4800 Piloten streiken bei Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo für höhere Betriebsrenten. Die Flugbegleiter wollen mit einem Warnstreik Tarifverhandlungen zu mehreren Themen erzwingen. Hier hat die Gewerkschaft Ufo auch das Personal der von der Schließung bedrohten Regionaltochter Lufthansa Cityline zum Ausstand aufgerufen. Allein dort seien wegen der Konzernstrategie rund 800 Jobs bedroht, heißt es. Ufo will für die Beschäftigten einen tariflichen Sozialplan aushandeln, der bislang vom Management verweigert werde. Der Vorstand hat die Forderungen zurückgewiesen und kritisierte die Streiks als „völlig unnötige Eskalation“.

Andere Konzerngesellschaften sollen nicht bestreikt werden. Die Lufthansa geht nach eigenen Angaben davon aus, „ab Freitag weitestgehend wieder den normalen Flugplan anbieten zu können“.