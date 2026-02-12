Zum Hauptinhalt springen

ArbeitskampfStreik bei der Lufthansa – zahlreiche Flüge in München annulliert

Lesezeit: 1 Min.

Vor dem Lufthansa Servie Center am Münchner Flughafen stehen Passagiere am frühen Morgen Schlange.
Vor dem Lufthansa Servie Center am Münchner Flughafen stehen Passagiere am frühen Morgen Schlange. (Foto: Malin Wunderlich/dpa)

In der Nacht sind Piloten und Flugbegleiter bei der größten deutschen Airline in einen ganztägigen Ausstand getreten. Auch der Münchner Flughafen ist betroffen.

Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa sind in der Nacht in den angekündigten Arbeitskampf getreten. Ein Sprecher der Lufthansa bestätigte, dass der Warnstreik nach Mitternacht begonnen hat. Auch der Münchner Flughafen ist betroffen. Laut der Gewerkschaft Ufo sind Arbeitsniederlegungen des Kabinenpersonals bei Lufthansa und Lufthansa Cityline für den ganzen Tag geplant.

Laut Flugplan des Flughafens München sind zahlreiche Starts und Landungen bereits annulliert. In einer Mitteilung der Lufthansa ist von „umfangreichen Flugstreichungen“ die Rede. Konkrete Zahlen, auch zur Zahl der betroffenen Passagiere, nennt die Airline auch auf Anfrage nicht. Die Lage sei „volatil“, sagte eine Sprecherin des Konzerns der SZ.

Betroffene Fluggäste werden der Mitteilung zufolge über Mail oder Mobilfunk über Änderungen und Umbuchungen informiert. Fluggäste, die vom Streik betroffenen seien, würden zurzeit umgebucht. Darüber hinaus sollten sich Passagiere über lufthansa.com oder die Lufthansa App über den aktuellen Status ihres Fluges informieren. Innerdeutsch reisende Gäste könnten die Deutsche Bahn nutzen.

Der Münchner Flughafen ist mit weltweit 137 Zielen nach Frankfurt das zweite Drehkreuz der Lufthansa für den internationalen Flugverkehr.

Die etwa 4800 Piloten streiken bei Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo für höhere Betriebsrenten. Die Flugbegleiter wollen mit einem Warnstreik Tarifverhandlungen zu mehreren Themen erzwingen. Hier hat die Gewerkschaft Ufo auch das Personal der von der Schließung bedrohten Regionaltochter Lufthansa Cityline zum Ausstand aufgerufen. Allein dort seien wegen der Konzernstrategie rund 800 Jobs bedroht, heißt es. Ufo will für die Beschäftigten einen tariflichen Sozialplan aushandeln, der bislang vom Management verweigert werde. Der Vorstand hat die Forderungen zurückgewiesen und kritisierte die Streiks als „völlig unnötige Eskalation“.

Andere Konzerngesellschaften sollen nicht bestreikt werden. Die Lufthansa geht nach eigenen Angaben davon aus, „ab Freitag weitestgehend wieder den normalen Flugplan anbieten zu können“.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Ten Towers
:Büros werden Wohnungen: Dieses Beispiel aus München soll Schule machen

Seit drei Jahren stehen die Ten Towers am Leuchtenbergring leer, weil niemand die Büros mieten will. Nun könnte aus einem Teil des Komplexes eines der größten Wohnheime für Studierende und Azubis in München werden.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite