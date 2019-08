Im Terminal 2 ist womöglich eine Person unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Bei einem vergleichbaren Vorfall waren 2018 Tausende Passagiere am Flughafen gestrandet.

Wegen einer möglichen Sicherheitspanne sind am Dienstagmorgen erneut Teile des Münchner Flughafens gesperrt worden. Derzeit sei die Abfertigung im Terminal 2 sowie in den Bereichen B und C des Terminals 1 eingestellt, schrieb der Flughafen auf Twitter. Ein Sprecher der Bundespolizei berichtete, dass die Ebene 5 im Terminal 2 überprüft werde, denn "da ist wohl eine Person unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt". Auch der fahrerlose Passagier-Shuttle zwischen den beiden Teilen des Terminals 2 fahre derzeit nicht. Es komme zu Verzögerungen.

Der Flughafen schrieb auf Twitter, eine Person sei "vermutlich durch eine Notausgangsstür vom Unclean- in den Clean-Bereich des Terminal 2" gelaufen, das sei der Grund für den Polizeieinsatz. Nähere Informationen waren zunächst nicht zu bekommen. Auf der betroffenen Ebene 5 werden laut Bundespolizei die sogenannten Nicht-Schengen-Flüge abgewickelt, also die Auslandsflüge. Sie wurde gegen 7.30 Uhr gesperrt. Die Polizei durchsucht in solchen Fällen den Bereich nach verdächtigen Gegenständen oder auch Personen.

Erst im vergangenen Jahr gab es zwei vergleichbare Vorfälle. Unter anderem war am ersten Samstag der Sommerferien das Terminal 2 über Stunden komplett gesperrt, nachdem eine Frau in den Sicherheitsbereich gekommen war, ohne korrekt kontrolliert worden zu sein. Damals wurden mehr als 300 Flüge gestrichen, Tausende Passagiere strandeten bei großer Hitze am Flughafen im Erdinger Moos. Nur wenige Wochen später kehrten gelandete Passagiere auf dem Weg zum Kofferband wieder um und liefen zurück zum Gate - was nicht erlaubt ist. Auch daraufhin sperrte die Polizei das Terminal 2, allerdings nur für kurze Zeit.