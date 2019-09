Am Freitagmorgen ist laut Polizei eine Person unberechtigt durch eine alarmgesicherte Tür in den Sicherheitsbereich gelangt. Teile des Terminals 1 sind gesperrt.

Wegen eines Sicherheitsproblems sind erneut Teile des Münchner Flughafens gesperrt worden. Die Bundespolizei meldete am Freitagmorgen, man räume derzeit den Abflugbereich der Module B und C des Terminals 1. Dort sei ein Reisender "unberechtigt durch eine alarmgesicherte Tür in den Sicherheitsbereich" gelangt, also ohne dass er kontrolliert worden sei, sagte ein Sprecher. Gegen sieben Uhr habe die Bundespolizei diese beiden Module gesperrt.

Wie in solchen Fällen üblich wird in diesem Bereich dann die Abfertigung gestoppt. Passagiere müssen ihn verlassen, auch wenn sie bereits in einem der dort wartenden Flieger sitzen sollten. Die Polizei sucht ihn dann nach verdächtigen Gegenständen und Personen ab. Sollte sie nichts finden, gibt sie ihn wieder frei - die Passagiere müssen dann erneut durch die Sicherheitskontrolle hindurch.

Erst vor gut zwei Wochen gab es nahezu den selben Fall im Terminal 2 des Flughafens. Dort hatte ein Passagier eine Notausgangstür geöffnet und war durch diese unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gegangen. Daraufhin wurden Teile des Terminals 2 und des Terminals 1 am Münchner Flughafen für mehrere Stunden gesperrt. Er gehe davon aus, dass die Sperrung diesmal nicht so lange dauern werde, sagte der Polizeisprecher, da der betroffene Bereich nicht so groß sei. In den Modulen B und C gibt es etwa ein halbes Dutzend Gates, dort werden Flüge in Länder abgewickelt, die nicht dem an sich grenzkontrollfreien Schengen-Bereich angehören.

Zwar sind die Module B und C im Terminal 1 durch einen Shuttle-Bus mit einem Teil des Terminals 2 verbunden, so dass Passagiere ohne Kontrolle vom einen in den anderen gelangen können. Den Betrieb des Busses habe man aber rechtzeitig gestoppt, so dass das wesentlich größere Terminal 2 wohl nicht gesperrt werden müsse, sagte der Sprecher.