Von Joachim Mölter

Klimaaktivisten der sogenannten "Letzten Generation" haben zu Beginn der Pfingstferien in Bayern am Samstagmorgen den Flugverkehr am Münchner Flughafen gestört. In der Morgendämmerung hätten insgesamt acht Mitglieder der Gruppe versucht, auf das Gelände des Flughafens "Franz Josef Strauß" einzudringen. Sechs Aktivisten sei es gelungen, zwei hätten gleich nach dem Durchschneiden des Zauns festgenommen werden können, die anderen später, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der SZ. Ein Sprecher des Flughafens bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am frühen Morgen: "Der Flughafen ist geschlossen aus Sicherheitsgründen, weil sich Klimaaktivisten auf den Rollbahnen festgeklebt haben."