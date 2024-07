Mehr als 200 Ziele, 43 000 Flüge und sechs Millionen Passagiere – in den bayerischen Sommerferien rechnet der Münchner Flughafen mit Hochbetrieb. Allein am ersten Ferienwochenende erwarten die Flughafenbetreiber 400 000 Passagiere, wie sie am Donnerstag mitteilten. Zwischen 26. Juli und 9. September könne es an Spitzentagen bis zu 1000 Flugbewegungen geben – das bedeutet Starts und Landungen fast im Minutentakt. Reisenden wird empfohlen, einen Zeitpuffer auf der Fahrt zum Flughafen einzuplanen und rechtzeitig zu erscheinen.