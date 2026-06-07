Der Flughafen München hat am Sonntagabend vorübergehend seinen Betrieb eingestellt, nachdem es im Tower eine Rauchentwicklung gegeben hatte. Wie eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) der SZ sagte, sei um 20.50 Uhr Feueralarm ausgelöst worden, die Mitarbeitenden hätten von Rauchgas berichtet. Daraufhin verließen die Lotsen den Tower, alle Starts und Landungen wurden vorerst gestoppt. Auf seiner Website informierte der Flughafen die Reisenden mit der Bitte, sich nach dem aktuellen Status ihres Fluges bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren.

Zunächst hatte die Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass es sich um eine unklare Lage handele. Auf Nachfrage der SZ gab ein Sprecher der Flughafenpolizei Entwarnung: Der Tower stehe nicht in Flammen.

Voraussichtlich um 23 Uhr soll der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden. Dazu sei die Spätschicht des Towers früher einberufen worden, diese würden ihre Arbeit von einem Ersatztower aufnehmen. Über einen solchen Ersatzstandort verfüge jeder deutsche Flughafen, so die DFS-Sprecherin weiter.

Ob es sich bei dem Vorfall im Tower um einen Schmorbrand gehandelt habe, wie einige Medien berichteten, oder eine andere Ursache für die Rauchentwicklung infrage komme, sei noch unklar. Das werde in den nächsten Stunden untersucht, sagte die Sprecherin der Flugsicherung.

Im europäischen Vergleich liegt der Flughafen München bei den Flugbewegungen auf Platz acht unter den größten Flughäfen Europas, wie es im Statistischen Jahresbericht 2025 von Munich Airport heißt.