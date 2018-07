28. Juli 2018, 08:55 Uhr Flughafen München Polizeieinsatz legt Münchner Flughafen lahm

Am ersten Sommerferientag bilden sich lange Schlangen an den Gates, Hunderte sitzen fest. Laut Polizei ist eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt.



Von Kassian Stroh und Christian Simon

Ein Polizeieinsatz am Münchner Flughafen hat am ersten Sommerferientag für einen Abfertigungsstopp gesorgt. Zur Zeit stecken Hunderte Passagiere am Flughafen fest.

Nach Auskunft der Bundespolizei wurde um 6.46 Uhr die Abfertigung im Terminal 2 und im dazugehörigen Satellitenterminal gestoppt. Zuvor sei eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Wie, das wisse man derzeit noch nicht. Als man diese Information vom Luftamt Südbayern - der für die Sicherheitskontrollen zuständigen Behörde - bekommen habe, habe man den Abfertigungsstopp verhängt.

Absolute madness at Munich Airport due to Terminal 2 security breach. #munichairport pic.twitter.com/QAHnKQ7Nyp — Brian Lorenzen (@Enzo_Lorenzen) July 28, 2018

Nun werde man auf der Suche nach dieser Person den Sicherheitsbereich des Terminals räumen und durchsuchen, womöglich auch die auf dem Vorfeld wartenden Maschinen. "Das wird in jedem Fall erhebliche Verzögerungen nach sich ziehen", sagte der Sprecher. Parallel dazu werte man Videoaufnahmen von den Sicherheitskontrollen aus und befrage Zeugen. Hinweise auf einen geplanten Anschlag gebe es keinen, sagte der Polizeisprecher.

Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass Passagiere am Flughafen ohne böse Absicht unkontrolliert durch Sicherheitscheck gelangen. Sei es, weil sie gedankenverloren hindurchgehen und nicht rechtzeitig aufgehalten werden, sei es, weil sie unter Zeitdruck hindurchrennen, in der Hoffnung ihren Flieger noch zu erwischen. Es gebe Hinweise, dass dies auch in diesem Fall so gewesen sein könnte, sagte der Polizeisprecher. Klar beurteilen lasse sich das aber noch nicht.

Augenzeugen berichten, dass die Klimaanlage im Flughafengebäude überfordert ist, es sei sehr heiß. Außerdem würden die Wartenden kaum über die Situation informiert.