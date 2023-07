Am Münchner Flughafen mussten Passagiere stundenlang in einem aufgeheizten Flugzeug ausharren.

Passagiere eines Fluges in die Türkei haben am Sonntagvormittag auf dem Rollfeld am Münchner Flughafen stundenlang in einer aufgeheizten Maschine ausharren müssen - bis einige den Notruf wählten. Nach Auskunft der Polizeiinspektion am Münchner Flughafen habe die Maschine der Tailwind Airlines wegen eines technischen Defekts nicht starten können, zudem sei die Klimaanlage ausgefallen. 14 Passagiere hätten anschließend über gesundheitliche Probleme wie Übelkeit, Schwindel und Kreislaufprobleme geklagt.

Erlöst wurden die Fluggäste erst, als aus dem Flieger heraus die Notfallnummer 110 gewählt worden sei. Daraufhin seien die Flughafen-Feuerwehr und der Medizinische Dienst angerückt, um die Passagiere über eine Treppe zu befreien und zu versorgen. Sie wurden in einem Terminal-Gebäude untergebracht, wo sie auch etwas zu trinken erhielten. Ins Krankenhaus habe aber niemand gemusst.

Die Polizei spricht von zweieinhalb Stunden, in denen es in der Maschine immer heißer geworden sei und die Passagiere sich selbst überlassen gewesen seien. Ob der Vorfall strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird, werde derzeit geprüft. Die Polizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landshut ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.