Von Andreas Schubert

An den Check-in-Schaltern und den Sicherheitskontrollen bilden sich wieder Schlangen, in den Läden und den Restaurants ist wieder Leben. Das war während der vergangenen beiden Jahre oft anders. Wegen der Corona-Pandemie glich der Münchner Flughafen zeitweise einer Geisterstadt. Wirtschaftlich hat die Krise dem Airport arg zugesetzt. So verzeichnet der Münchner Flughafen auch 2021 einen hohen Verlust, der mit 261 Millionen Euro aber knapp ein Fünftel niedriger ausfällt als im Vorjahr. Der Umsatz liegt mit 601 Millionen Euro gut vier Prozent über dem Wert von 2020, aber immer noch 40 Prozent unter dem Rekordjahr 2019.

Auch das Jahr 2021 hatte wegen zahlreicher Reisebeschränkungen schlecht begonnen, in der zweiten Jahreshälfte wurden viele davon aufgehoben, weshalb das Passagieraufkommen mit rund 12,5 Millionen immerhin 12,5 Prozent höher lag als im ersten Corona-Jahr. Wachsende Bedeutung kam in dieser Zeit dem Frachtverkehr zu. Hier lag das Volumen bei rund 173 000 Tonnen, das entspricht einer Steigerung von knapp 15 Prozent im Vergleich zu 2020.

Die Krise sei im dritten Corona-Jahr noch nicht überwunden, sagte Jost Lammers, der Chef der Flughafengesellschaft FMG, bei der Bilanz-Pressekonferenz am Dienstag. Er zeigte sich aber optimistisch, schon in zwei Jahren wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen. Das belegt die Entwicklung dieses Jahres. In den Osterferien verbuchte der Airport 13 450 Flüge, das entspricht rund 70 Prozent des Niveaus von 2019. Allein am vergangenen Sonntag zählte die FMG 100 000 Passagiere an einem Tag, so viele wie zuletzt am 1. März 2020. "Der Flughafen München hat beste Aussichten, seine Funktion als europäisches Premiumdrehkreuz schon in wenigen Jahren wieder in vollem Umfang auszufüllen", so Lammers.

Die zwischenzeitlich geschlossenen Bereiche des Flughafens, der Terminal 1 und das Satellitenterminal, sind nun schon seit einiger Zeit wieder in Betrieb. Mit Blick auf den Sommer ist Lammers zuversichtlich, dass es mit dem Geschäft weiter aufwärts geht. Denn zahlreiche Airlines nehmen ihre wegen Corona ausgesetzten Verbindungen wieder auf, teilweise bedienen sie auch neue Strecken von München aus. "Wir rechnen für das Jahr 2022 insgesamt mit einem signifikanten Plus bei Flugbewegungen und Passagieren", so Lammers.

Trotz des mauen Geschäfts hat der Flughafen kräftig investiert

Dann wird der Airport voraussichtlich auch wieder mehr Personal benötigen. Während der Krise wurden fast 1400 Stellen abgebaut, aktuell zählt der Flughafen rund 8600 Mitarbeiter, vor der Krise waren es knapp 10 000. Aktuell sind zehn Prozent der Belegschaft in Kurzarbeit - noch bis Ende Mai. Mit Einsparungen wie diesen sei es gelungen, die Verluste in Grenzen zu halten und die Liquidität des Airports zu sichern, erklärte Nathalie Leroy, Geschäftsführerin für Finanzen und Infrastruktur.

Trotz des mauen Geschäfts hat der Flughafen 2021 auch kräftig investiert. Unter anderem steckte die FMG 18 Millionen Euro in den Bahntunnel für den Erdinger Ringschluss, 58 Millionen in den neuen Flugsteig im Terminal 1 , der 2025 in Betrieb gehen könnte, sowie weitere 58 Millionen in den Innovationsstandort Lab Campus, in dem Firmen Zukunftstechnologien entwickeln sollen. Schon nächstes Jahr sollen die Investitionen und laufenden Kosten wieder ohne zusätzliche Kredite bewältigt werden. Noch im Mai wird der erste Teil des Lab Campus bezugsfertig sein. Als erste Mieter stehen der amerikanische Tech-Konzern Argo AI, der auf autonomes Fahren spezialisiert ist, sowie die Deutsche Flugsicherung fest. Das zweite Gebäude soll Ende dieses Jahres fertig werden.

Die fehlenden Passagiere haben sich auch auf die Läden im Flughafen ausgewirkt. 23 Geschäfte mussten schließen, sagte Jan-Henrik Andersson, der für Handel, Gastronomie und Sicherheit zuständige Geschäftsführer. Hätte man keine Mietnachlässe gewährt, wären es seiner Einschätzung nach noch mehr gewesen. Nach wie vor gibt es Leerstände am Flughafen. Denn nur neun Betriebe haben neu eröffnet. Andersson verweist auf das Mountain Hub Gourmet im Hilton-Hotel. Mit diesem habe man als einziger europäischer Flughafen ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant.

Wann der Flughafen eine Anbindung an den Schienenfernverkehr bekommt, ist indes immer noch offen. Die vergangenes Jahr von Bayerns Verkehrsministerium angekündigte Machbarkeitsstudie liegt noch immer nicht vor. Laut Jost Lammers gibt es seit vergangenem Herbst eine "Task Force Intermodalität", zu der neben dem Flughafen auch der Freistaat und die Lufthansa gehören. Diese soll die Anbindung an die Schiene verbessern. Dass der Airport keine Fernbahnanbindung hat, bezeichnet Lammers als "Geburtsfehler".