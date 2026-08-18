Kurz nach einem Beinahe-Unfall hat am Münchner Flughafen ein Airbus A380 der Lufthansa bei einer Landung zu früh aufgesetzt, wie die Fluggesellschaft auf Anfrage bestätigte. Alle 351 Passagiere konnten am Montag aber das Flugzeug unverletzt verlassen. Zuvor hatte RTL über den Vorfall berichtet.

Eine Sprecherin der Lufthansa bestätigte dem TV-Sender den Vorfall. Demnach war der Flug aus San Francisco an der amerikanischen Westküste nach elf Stunden Flugzeit in München angekommen. Was genau bei der Landung schiefging, sei unklar. Bei dem Vorfall sei die sogenannte Landebahnbefeuerung, das optische Leitsystem, beschädigt worden.

Die A380 ist das größte Passagierflugzeug der Welt. Die rund 13 Jahre alte Lufthansa-Maschine mit dem Kennzeichen D-AIML rollte nach der Landung zu ihrer Position am Terminal und die Gäste verließen das Flugzeug regulär, wie Lufthansa berichtete.

Die Gründe für den Zwischenfall werden untersucht. Laut Lufthansa hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) bereits eine Untersuchung eingeleitet. Das Unternehmen unterstütze diese vollumfänglich. Laut RTL waren die BFU-Mitarbeiter bereits vor Ort und haben die Flugschreiber sichergestellt.

Erst am Samstagnachmittag war es am Münchner Airport auf der gleichen Start- und Landebahn fast zu einer Katastrophe gekommen, als eine Boeing der Fluggesellschaft Vietnam Airlines über die Startbahn hinausrollte und gerade noch rechtzeitig abheben konnte. Einem ersten Bericht der vietnamesischen Luftfahrtbehörde zufolge hatte das Flugzeug beim Start ein Beschleunigungsproblem. Die Maschine landete zwei Stunden später in München. Auch bei diesem Vorfall war die Beleuchtung auf der Startbahn beschädigt worden. Bei der Sicherheitslandung platzten mehrere Reifen, Menschen wurden nicht verletzt.