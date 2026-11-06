Premiere in München : Der erste Airbus A350-1000, den die Lufthansa in Betrieb nimmt, wird am 11. November auf dem Flughafen Franz Josef Strauß erwartet. Die Maschine kommt direkt aus dem Airbus-Werk in Toulouse. Bis zum 3. Dezember finden finale Arbeiten statt, dann startet um 12.55 Uhr der erste Flug mit Gästen – nach Tokio/Haneda.

Die Airline bezeichnet den A350-1000 als „neues Flaggschiff“ ihrer Langstreckenflotte. Sie hat 15 Flugzeuge dieses Typs bestellt, die bis 2030 ausgeliefert werden. Das zweistrahlige Modell soll ältere Maschinen ablösen, die vier Triebwerke hatten, wie den Airbus A340–600 und langfristig auch Teile der Jumbo-Flotte Boeing 747-400.

Neue Werkstoffe, effizientere Triebwerke: Pro Passagier sollen so im Vergleich zu älteren Flugzeugen 25 Prozent weniger Emissionen entstehen. Die Reichweite beträgt 13 900 Kilometer.

Woran der neue A350 zu erkennen ist? An seiner Länge. Das Modell 1000 misst fast 74 Meter – damit ist es sieben Meter länger als das Modell A350-900, das bei der Lufthansa seit zehn Jahren im Einsatz ist. Im Innern bietet das neue Großraumflugzeug 300 Passagieren Platz.

Für die Lufthansa besonders attraktiv: Es werden vier Klassen angeboten – First-Class-Suiten (vier Plätze), Business-Class (49), Premium-Economy (35) und Economy (212). Die Zahl der Tickets, die sich teurer verkaufen lassen, steigt also.

Die erste der neuen Maschinen wurde „Deutschland“ getauft und mit der dunkelblauen Lackierung verziert, mit der die Fluglinie auf ihr 100-jähriges Bestehen hinweist. Ihren Erstflug hat das Flugzeug am 5. Oktober bestritten; vom Airbus-Werksflughafen ging es dreieinhalb Stunden lang übers Meer.

In München wird die Maschine am 11. November mit der Flugnummer LH9901 erwartet. Die Landung ist um 15.15 Uhr auf der nördlichen Start-und-Landebahn geplant. Von dort wird der Airbus zwischen Terminal 2 und dem Satelliten-Terminal bis zur Lufthansa-Technikhalle rollen.

Schaulustige können die Landung am besten vom Aussichtshügel Nord am Rand der nördlichen Landebahn bei Attaching oder vom Besucherhügel aus verfolgen. Vom Besucherhügel Süd bei Hallbergmoos aus ist die Fahrt zur Technikhalle gut einzusehen.

Es ist das 700. Flugzeug, das Airbus an die Lufthansa-Gruppe ausliefert. Von München aus soll es in den Wochen nach dem Erstflug auf den Strecken nach Shanghai und Singapur eingesetzt werden.

Was Münchner Planespotter freuen dürfte: Auch die nächsten neun Maschinen der Baureihe für Lufthansa werden am Airport im Erdinger Moos stationiert sein.