So unscheinbar sieht sie aus, die Kaudroge: Das sichergestellte Khat am Münchner Flughafen.

Zollbeamte am Münchner Flughafen haben etwa 1,2 Tonnen der Kaudroge Khat beschlagnahmt. Die Ware war am Donnerstag in einer Frachtsendung verpackt, angemeldet als "Tischdekoration", wie das Hauptzollamt München am Dienstag mitteilte.

"Das ist die größte sichergestellte Menge an Khat seit Bestehen des Münchner Airports", erklärte Sprecher Thomas Meister. Die Sendung kam aus Dubai und war für die Vereinigten Staaten bestimmt. Gegen Sender und Empfänger wird nun ermittelt.

Khat ist in Deutschland nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten. Die Triebe des Strauches, der vor allem in Äthiopien und Kenia angebaut wird, werden gekaut. Die Droge soll aufputschend wirken und Hunger und Müdigkeit dämpfen.