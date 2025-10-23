Zum Hauptinhalt springen

PolizeiKasache soll Sicherheitsmaßnahmen am Münchner Flughafen ausgespäht haben

Beamte der Bundespolizei am Flughafen München.
Beamte der Bundespolizei am Flughafen München. (Foto: Matthias Balk/dpa)

Der Mann filmte nach Medienberichten heimlich mit einer Bodycam. Die Bundespolizei bestätigt den Vorfall. Wofür sich der Tatverdächtige interessiert haben soll.

Ein kasachischer Staatsbürger soll am 8. Oktober der Bundespolizei am Münchner Flughafen aufgefallen sein, weil er im Ankunftsbereich des Airports heimlich mit einer Bodycam Filmaufnahmen machte. Der Tagesspiegel, der zuerst über den Vorfall berichtete, gibt als Quelle „Sicherheitskreise“ an, die einen Spionageverdacht nicht ausschließen würden. Der Mann soll aus Istanbul eingereist sein.

Die Bundespolizei am Flughafen bestätigt auf Nachfrage grundsätzlich, dass es einen derartigen Vorfall gegeben habe. Der Verdächtige interessierte sich demnach auffallend für die Sicherheitsvorkehrungen im Ankunftsbereich. Der Mann wurde zunächst festgenommen, die weiteren Ermittlungen gegen ihn hat die bayerische Landespolizei übernommen.

Im Oktober musste der Münchner Flughafen dreimal vorübergehend gesperrt werden. Grund waren Drohnensichtungen über dem Gelände. Experten schließen nicht aus, dass diese Vorfälle ebenso wie weitere Spionage- und Sabotage-Verdachtsfälle im Großraum München Teil einer von Russland ausgehenden hybriden Bedrohung sein könnten.

© SZ/bm - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Drohnen, Agenten, Anschläge
:Hat Putins hybrider Krieg München erreicht?

Dutzende Flugobjekte werden über Flughäfen und Militäreinrichtungen gesichtet, Polizeistationen attackiert, Brandanschläge gegen die kritische Infrastruktur verübt: Steht München im Visier von russischen Agenten? Eine Chronologie verdächtiger Vorfälle.

SZ PlusVon Martin Bernstein und Philipp Crone

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite